Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi reluată integral începând de marți, 30 iunie 2026, ora 10:00, după încheierea lucrărilor de reparație, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Traficul va fi permis pe ambele sensuri de deplasare și pentru toate categoriile de vehicule.

Anunțul este important pentru cetățenii români care se află în Bulgaria, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească în perioada următoare.

Podul Prieteniei reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de legătură rutieră dintre România și Bulgaria, iar restricțiile impuse pe durata lucrărilor au influențat semnificativ traficul transfrontalier.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, lucrările de reparație desfășurate pe Podul Prieteniei au fost finalizate, ceea ce permite redeschiderea completă a circulației.

Începând cu 30 iunie, de la ora 10:00, toate tipurile de vehicule vor putea traversa podul în condiții normale, pe ambele sensuri de circulație.

Măsura marchează încheierea perioadei în care șoferii au fost nevoiți să respecte restricții de trafic și, în anumite intervale, să suporte timpi de așteptare mai mari la frontieră.

Podul Giurgiu – Ruse este utilizat zilnic de mii de autoturisme, autocare și vehicule de transport marfă, fiind una dintre principalele căi de acces între România și Bulgaria și un punct strategic pentru transportul rutier dintre Europa Centrală și Balcani.

MAE recomandă persoanelor care călătoresc în Bulgaria să consulte în continuare informațiile oficiale privind condițiile de trafic și regulile de circulație înainte de plecare.

De asemenea, autoritățile române reamintesc că șoferii trebuie să respecte obligațiile privind achiziționarea vinietei electronice și plata taxelor de drum prin sistemul e-TOLL, acolo unde acestea sunt aplicabile.

Pentru verificarea situației din punctele de trecere a frontierei și pentru informații actualizate privind circulația rutieră în Bulgaria, călătorii sunt sfătuiți să utilizeze platformele oficiale puse la dispoziție de autoritățile bulgare.

Ministerul Afacerilor Externe le reamintește cetățenilor români care călătoresc în afara țării că au la dispoziție secțiunea „Sfaturi de călătorie” de pe site-ul instituției, unde sunt publicate atenționări și informații actualizate privind condițiile de intrare, tranzit și circulație în diferite state.

Totodată, MAE recomandă utilizarea aplicației mobile „Călătorește informat”, disponibilă pentru dispozitive Android și iOS. Aplicația oferă notificări și informații utile privind situația din țările de destinație, inclusiv eventuale restricții de circulație, alerte de securitate sau recomandări pentru cetățenii români aflați în străinătate.

Reluarea circulației în condiții normale pe Podul Prieteniei este așteptată să contribuie la fluidizarea traficului dintre România și Bulgaria, în contextul sezonului estival, când numărul deplasărilor transfrontaliere crește semnificativ.