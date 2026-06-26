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Noi restricții la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în weekend

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Noi restricții la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în weekendPod Giurgiu-Ruse. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care intenționează să traverseze granița dintre România și Bulgaria prin Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse trebuie să țină cont de o restricție temporară de circulație programată pentru sâmbătă, 27 iunie 2026.

Noi restricții de circulație la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în weekend

Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendat timp de 30 de minute pentru desfășurarea unui spectacol pirotehnic inclus în cadrul unui eveniment organizat pe Dunăre.

Manifestarea transfrontalieră, intitulată „Parada ambarcațiunilor – două drapele, un fluviu”, va reuni participanți din ambele țări și se va desfășura simultan în municipiile Giurgiu și Ruse.

Punctul central al programului îl reprezintă parada ambarcațiunilor, care vor defila pe Dunăre, spectacolul putând fi urmărit atât de pe malurile fluviului, cât și de pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

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Spectacol pe Dunăre, la Giurgiu și Ruse

Programul va continua în cursul serii cu concerte organizate pe ambele maluri ale Dunării, iar festivitățile se vor încheia cu un foc de artificii lansat din zona centrală a podului care leagă România de Bulgaria.

Pentru ca spectacolul pirotehnic să se desfășoare în condiții de siguranță, autoritățile au decis închiderea temporară a circulației rutiere pe Podul Prieteniei.

Ce variante ocolitoare există pentru Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

„Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului pirotehnic, circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar, în data de 27 iunie 2026, în intervalul orar 17:00-17:30, pentru toate categoriile de autovehicule”, a transmis Poliția de Frontieră.

Evenimentul are ca scop consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Bulgaria, fiind dedicat promovării cooperării transfrontaliere dintre cele două state riverane Dunării.

Reprezentanții autorităților recomandă conducătorilor auto să își organizeze din timp deplasările, astfel încât să evite intervalul în care podul va fi închis circulației. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte instituții implicate în gestionarea traficului și desfășurarea evenimentului.

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