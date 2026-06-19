Românii care merg în Bulgaria scapă de taxa de pod pe 20 iunie

Șoferii care vor traversa sâmbătă Podul Prieteniei pe sensul Giurgiu–Ruse, vor beneficia de scutirea taxei de trecere, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Măsura se aplică autoturismelor și vehiculelor rutiere cu cel mult 8+1 locuri, inclusiv șoferul, și este valabilă pe parcursul zilei de 20 iunie, dată cunoscută drept „Ziua Podului”.

Potrivit CNAIR, accesul gratuit va fi asigurat prin benzile 1-4, destinate autoturismelor. De asemenea, taxele de trecere achitate în avans prin aplicația e-TGP nu vor fi utilizate automat pentru traversările efectuate în această zi.

Reprezentanții companiei mai spus că șoferii care au cumpărat deja o trecere pentru data de 20 iunie nu își pierd dreptul de utilizare. Taxele achitate rămân valabile și pot fi folosite pentru o traversare ulterioară a podului, în termen de 12 luni de la data achiziției.

Scutirea este acordată anual, în baza reglementărilor în vigoare, care stabilesc data de 20 iunie ca „Ziua Podului”, zi în care autoturismele pot traversa gratuit podul peste Dunăre pe sensul Giurgiu–Ruse.

În mod obișnuit, tariful de trecere pentru autoturisme și vehiculele cu maximum 8+1 locuri este de 15 lei.

Șoferii care tranzitează Podul Prieteniei spre Bulgaria au la dispoziție un sistem de plată electronică menit să reducă timpul petrecut la punctul de trecere a frontierei. Platforma eTarifGiurgiuPod (eTGP), lansată de CNAIR pe 15 iunie, permite achitarea online a taxei de traversare și are ca obiectiv fluidizarea traficului la graniță.

Sistemul identifică automat numărul de înmatriculare al vehiculului și verifică în timp real existența unei plăți valabile. Dacă taxa a fost achitată, bariera se ridică automat, fără intervenția personalului din punctul de taxare.