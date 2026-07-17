Un accident mortal a avut loc vineri dimineața pe Autostrada Soarelui, în zona localității Lehliu-Gară, potrivit unui anunț al Centrului Infotrafic al IGP. Accidentul a dus la îngreunarea traficului în zonă, pe relația București-Constanța, potrivit aceleiași surse

O persoană și-a pierdut viața şi alte trei au fost rănite după ce două maşini s-au ciocnit, vineri dimineața, pe Autostrada Soarelui. Unul dintre automobilele implicate în accidentul de pe Autostrada A2 s-a răsturnat, în urma impactului.

Tragedia a avut loc în zona localităţii Lehliu-Gară.

„Pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 67, în zona localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului”, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma ciocnirii dintre cele două autovehicule, patru persoane au fost rănite.

Unul dintre răniții din accidentul de pe Autostrada Soarelui nu a răspuns manevrelor de resuscitare, astfel că echipajele de urgență sosite la fața locului au declarat decesul.

Centrul Infotrafic al Poliție Române precizează că nu au fost impuse restricţii de trafic în urma accidentului mortal.

Circulația pe Autostrada A2 se desfășoară pe ambele benzi, mai sune sursa citată.

Însă, ca urmare a accidentului și a intervenției echipajelor medicale și de poliție, în zona Lehliu-Gară de pe Autostrada A2 s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri, pe sensul de mers dinspre Bucureşti spre Constanţa.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, fără a depăși limitele legale, să păstreze în mers o distanță de siguranță în mers, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante și să adopte o conduită preventivă, cu atenție și respectarea tuturor regulilor de circulație!”, este mesajul Poliției Române pentru șoferi