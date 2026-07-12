Circulația se desfășoară cu dificultate, duminică după-amiază, pe principalele drumuri care leagă litoralul și stațiunile montane de București. Centrul Infotrafic a anunțat că se circulă în coloană pe mai multe sectoare de drum și le recomandă șoferilor să aleagă trasee alternative pentru a evita aglomerația.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, în jurul orei 16:00, valorile de trafic sunt ridicate pe principalele artere rutiere utilizate de turiștii care se întorc din stațiunile de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

Pe DN1 Brașov – Ploiești, circulația se desfășoară în coloană între stațiunile Predeal și Sinaia, pe sensul către Ploiești. De asemenea, pe sensul opus sunt formate coloane între Poiana Țapului și Bușteni.

Aglomerație este și pe DN7 Pitești – Sibiu, în zona localităților Dedulești, Budești și Căciulata, unde traficul este îngreunat pe ambele sensuri de deplasare.

Pentru șoferii care circulă pe relația București – Ploiești – Brașov, polițiștii recomandă folosirea unor trasee alternative pentru reducerea timpului petrecut în trafic.

Rutele recomandate sunt:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN73 – Râșnov;

București – DN71 – Târgoviște – DN72A – Câmpulung – DN73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN71 – Sinaia.

Șoferii care revin de pe litoral și doresc să evite aglomerația de pe Autostrada Soarelui pot alege următoarele variante:

DN2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna – DN3A – Lehliu-Gară – DN3 – Fundulea – București;

DN3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN21 Călărași – Drajna – A2 Drajna – București sau DN3 Călărași – Lehliu-Gară – Fundulea – București.

Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță de siguranță mai mare între vehicule, să evite depășirea coloanelor și să își planifice traseul înainte de plecare, inclusiv prin alegerea unor rute alternative.

Polițiștii le mai recomandă șoferilor să semnalizeze din timp orice schimbare a benzii sau a direcției de mers, să manifeste atenție sporită pe autostrăzi și să nu utilizeze banda de urgență.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite orice activitate care le poate distrage atenția de la condus și să nu urce la volan dacă sunt obosiți ori au consumat alcool sau substanțe interzise.