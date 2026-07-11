Noi probleme pentru călătorii CFR. Întârzieri mari pe ruta București-Brașov

CFR Călători a anunțat sâmbătă seara că circulația trenurilor pe relația București – Ploiești – Brașov se desfășoară în continuare cu întârzieri între 30 și 60 de minute. Potrivit companiei, întârzierile sunt provocate de un deranjament la infrastructura feroviară dintre Timișu de Sus și Predeal, care nu a fost remediat până la această oră.

CFR Călători a anunțat că traficul feroviar pe una dintre cele mai circulate rute din țară continuă să fie afectat de problemele apărute pe infrastructură.

„CFR Călători informează că, astăzi, 11 iulie 2026, circulaţia trenurilor de călători pe relaţia Bucureşti – Ploieşti – Braşov se desfăşoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 şi 60 de minute, ca urmare a deranjamentului la infrastructura feroviară produs pe secţiunea Timişu de Sus – Predeal, care până în prezent nu a fost remediat”, a anunțat compania într-un comunicat oficial.

Compania precizează că informațiile actualizate privind situația circulației pot fi obținute de la managerul infrastructurii feroviare, CNCF CFR S.A.

Totodată, CFR Călători a transmis că regretă disconfortul creat pasagerilor și le-a mulțumit acestora pentru înțelegere.

În contextul problemelor semnalate de pasageri în ultimele săptămâni, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat recent lansarea unui formular online prin care călătorii pot transmite reclamații privind condițiile de călătorie.

„În ultimele săptămâni, mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi scris despre problemele pe care le întâmpinaţi în călătoria cu trenul: aer condiţionat care nu funcţionează, întârzieri, lipsă de informaţii, condiţii de călătorie care nu sunt cele pe care le meritaţi. Ca să văd cum funcţionează sistemul şi din perspectiva unui călător obişnuit, am sunat şi eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis.

I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători şi pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie. De aceea vreau să vedem realitatea exact aşa cum este şi să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancţiuni dacă sunt cazuri în se plăteşte mentenanţă care, în practică, nu se face”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor a precizat că formularul va fi folosit pentru centralizarea sesizărilor timp de cel puțin două săptămâni, în vederea identificării principalelor disfuncționalități din sistemul feroviar.

„Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experienţă neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. De aceea vreau să vedem realitatea exact aşa cum este şi să aplicăm legea acolo unde există nereguli, inclusiv sancţiuni dacă sunt se plăteşte mentenanţă care, în practică, nu se face. Timp de cel puţin două săptămâni vom strânge date din toată ţara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme şi ce măsuri trebuie luate”, a declarat Radu Miruță.