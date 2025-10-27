Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari

Utilizarea sistemelor de supraveghere video instalate de proprietari pentru protejarea locuinței, autoturismelor sau curții personale atrage atenția autorităților, din cauza riscului de a surprinde imagini cu alte persoane fără consimțământul acestora.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a introdus noi cerințe pentru utilizatorii acestor echipamente, impunând un termen de 30 de zile pentru alinierea la reglementări. Cei care nu respectă obligațiile prevăzute de lege pot fi sancționați cu amenzi considerabile.

Regulile au scopul de a asigura o utilizare legală a camerelor video, respectând atât dreptul la siguranță al proprietarilor, cât și viața privată a persoanelor aflate în proximitate.

Înregistrările realizate pot constitui date cu caracter personal atunci când permit identificarea celor surprinși în imagini, motiv pentru care legea impune condiții clare de utilizare. Scopul instalării trebuie să fie legitim – exclusiv protejarea locuinței și a bunurilor personale.

Noile norme prevăd obligația orientării corecte a echipamentelor, fiind interzisă filmarea zonelor publice, trotuarelor sau proprietăților vecinilor. De asemenea, este obligatorie informarea vizibilă a persoanelor că zona este supravegheată video.

Imaginile pot fi stocate pentru o perioadă de maximum 30 de zile, cu excepții aplicabile doar în contextul unor investigații. Accesul la sistem este permis doar persoanelor autorizate, iar echipamentele trebuie protejate împotriva accesului neautorizat.

Încălcarea acestor reguli reprezintă o abatere de la legislația privind protecția datelor și poate atrage măsuri din partea ANSPDCP, de la avertismente până la amenzi sau obligativitatea demontării camerelor. Folosirea imaginilor în scopuri abuzive, precum șantajul sau hărțuirea, poate avea consecințe penale. Persoanele care constată că sunt filmate fără acord pot solicita modificarea sistemului, iar în lipsa unei soluționări amiabile, pot sesiza autoritatea competentă.

Legea nu interzice montarea camerelor de supraveghere, însă impune dovada unui scop legitim și respectarea condițiilor privind protejarea intimității celorlalți. Prin aceste reglementări, autoritățile urmăresc să ofere un cadru legal echilibrat, în care protejarea proprietății este permisă doar în limitele stabilite pentru respectarea vieții private.

Termenul de 30 de zile acordat pentru conformare este un semnal ferm că supravegherea nu poate fi realizată în detrimentul drepturilor altor persoane.