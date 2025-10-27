Cât de sigure sunt centralele de apartament. Greșelile care pot duce la incidente grave

Deconectarea de la sistemul centralizat de încălzire oferă un anumit nivel de independență energetică. Practic, oamenii pot avea căldură și apă caldă oricând doresc, fără a depinde de programul impus de sistemul central. Totuși, această soluție implică o nouă formă de dependență, de data aceasta față de furnizorul de gaze. În același timp, utilizarea centralelor de apartament ridică unele întrebări legate de siguranță, precum riscul producerii unor explozii.

Mulți proprietari de centrale pe gaz nu acordă atenție accesoriilor de control al temperaturii, precum termostatele sau cronometrele. Aceste dispozitive contribuie la un consum mai eficient de energie și, în același timp, protejează instalația de riscul supraîncălzirii.

De exemplu, atunci când locuința este nelocuită o perioadă mai lungă, nu este indicat ca centrala să fie deconectată de la priză. Astfel, sistemul de protecție împotriva înghețului continuă să funcționeze, evitând posibilele avarii din timpul iernii.

O altă greșeală des întâlnită este reglarea centralei la o temperatură prea mare, ceea ce duce la uzura rapidă a echipamentului și la un consum mai ridicat de gaz. Durata de funcționare a centralei poate fi extinsă printr-o utilizare corectă și prin montarea unor filtre magnetice și anticalcar, utile mai ales în locuințele cu instalații vechi sau apă cu un conținut ridicat de minerale.

Studiile recente semnalează riscurile generate de noxele emise de centralele pe gaz. În unele cazuri, instalațiile montate necorespunzător nu reușesc să evacueze eficient gazele arse, ceea ce poate reprezenta un pericol pentru sănătate.

Printre substanțele eliberate se află oxizii de azot, asociați cu apariția hipertensiunii și a altor afecțiuni cardiovasculare grave.

Specialiștii atrag atenția că, în lipsa unui sistem de evacuare funcțional, gazele arse pot pătrunde în locuință, transformând centrala pe gaz într-o sursă de poluare periculoasă pentru sănătate.

Centralele moderne sunt proiectate să respecte standarde stricte de siguranță, ceea ce face ca riscul de explozie să fie redus. Totuși, pot apărea pericole din mai multe cauze:

Instalare sau întreținere necorespunzătoare – lucrările realizate de persoane neautorizate pot provoca scurgeri de gaze;

Defecțiuni ale echipamentului – supapele de siguranță, senzorii sau alte componente pot ceda dacă nu sunt verificate regulat;

Presiune excesivă – o creștere a presiunii în sistem poate duce la fisuri sau chiar la o explozie;

Erori umane – folosirea incorectă a centralei sau ignorarea semnelor de avertizare pot avea urmări grave.

Pentru a evita incidentele, specialiștii recomandă ca instalarea și verificările să fie realizate exclusiv de firme autorizate. Reviziile anuale sunt esențiale, la fel și montarea detectoarelor de gaze.

Cu o întreținere corectă și respectarea regulilor de siguranță, riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze este aproape nul. Totuși, o singură neglijență poate transforma un sistem sigur într-un pericol real.

În România, în 2025, costul unei revizii pentru o centrală pe gaz se situează, în general, între 200 și 400 de lei. Revizia unei centrale electrice poate costa între 150 și 300 de lei, iar pentru cele pe lemne prețul variază între 300 și 600 de lei, atunci când sunt incluse curățări detaliate și verificări suplimentare.

Toamna, înainte de începutul sezonului rece, este perioada ideală pentru revizia centralei. Conform legislației din România, verificarea tehnică periodică (VTP) trebuie realizată o dată la maximum doi ani.