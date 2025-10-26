Social

Detectoarele de incendiu, obligatorii în locuințe. Ce prevede proiectul propus de MAI

Detectoarele de incendiu, obligatorii în locuințe. Ce prevede proiectul propus de MAI
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Interne propune o nouă lege care prevede instalarea obligatorie a detectoarelor automate de incendiu în toate locuințele noi din România. „Întrucât cele mai multe incendii au izbucnit în timpul nopții, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, ocupanții locuințelor au fost surprinși în somn de fumul degajat și au decedat prin intoxicare”, a anunțat MAI.

Noile locuințe nu vor putea fi vândute dacă legea nu este respectată

Măsura se aplică dezvoltatorilor imobiliari, care vor avea obligația să monteze aceste dispozitive înainte ca locuințele să fie vândute sau înstrăinate.

Legea stabilește că locuințele nu vor putea fi vândute dacă obligația nu este respectată. De asemenea, dezvoltatorii care nu montează detectoarele pot primi amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.

„Întrucât cele mai multe incendii au izbucnit în timpul nopții, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, ocupanții locuințelor au fost surprinși în somn de fumul degajat și au decedat prin intoxicare. Se evidențiază, astfel, importanța dotării locuințelor cu detectoare autonome de incendiu. În cazul locuințelor noi, propunem ca dezvoltatorii imobiliari să aibă obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu, înainte ca locuințele (apartamentele/casele) să fie înstrăinate/vândute”, a transmis MAI.

Incendiu

Incendiu. Sursa foto: Freepik

Excepție pentru locuințele deja construite

Regula nu se aplică locuințelor deja existente, deoarece proprietarii nu pot fi obligați să le permită inspectorilor accesul pentru verificare. Dacă proprietarul refuză, autoritățile nu pot verfica respectarea acestei obligații, potrivit proiectului de lege aflat încă în dezbatere.

„În cazul locuințelor deja existente, obligația nu poate fi impusă proprietarilor, întrucât personalul inspectoratelor nu are dreptul de a verifica respectarea acesteia fără consimțământul proprietarului pentru accesul în locuință. Prin urmare, în situația unui refuz, controlul nu ar putea fi exercitat pentru a garanta respectarea unor eventuale obligații”, se arată în proiectul de lege.

Cum funcționează detectoarele de incendiu

Detectoarele de incendiu folosesc senzori fotoelectrici și de ionizare care pot identifica fumul, gazele și căldura. Când se activează, emit un semnal sonor puternic, oferind locatarilor timp să se evacueze înainte ca focul să se extindă.

Unele modele reacționează rapid și la vaporii proveniți de la țigările electronice sau la defecțiunile instalațiilor electrice, contribuind astfel la creșterea siguranței locuinței.

