Le Figaro: Două rafinării cu legături ruseşti din România și Ungaria, afectate de o explozie și de un incendiu

Două rafinării europene importante, cea de la Százhalombatta, din Ungaria, și Petrotel-Lukoil din Ploiești, România, au fost afectate în aceeași zi, pe 20 octombrie, de un incendiu și de o explozie, produse la câteva ore distanță, scrie Le Figaro, subliniind că ambele au legături, într-o formă sau alta, cu Rusia.

Pompierii din Ungaria au reușit să stingă rapid incendiul izbucnit la rafinărie, fără ca cineva să fie rănit. În schimb, explozia produsă la rafinăria din România a provocat răni grave unui muncitor, la picior și la cap, acesta fiind transportat la o secție de terapie intensivă. Ambele rafinării, au un element comun: fiecare are, într-o formă sau alta, legături cu Rusia, scrie Le Figaro.

Rafinăria din Százhalombatta, singura instalație de mari dimensiuni care procesează țiței în Ungaria, folosește în principal petrol provenit din Rusia. Potrivit publicației Le Figaro, aceasta reprezintă o excepție în Uniunea Europeană, unde majoritatea statelor au redus importurile de petrol și gaze rusești după invadarea Ucrainei.

În ceea ce privește rafinăria Petrotel-Lukoil, Le Figaro notează că este o filială a grupului Lukoil, una dintre cele mai mari companii petroliere și de gaze din Rusia.

În timp ce majoritatea statelor europene renunță treptat la energia rusă, Ungaria și-a sporit importurile de petrol și gaze, susținând că nu există alternative viabile. România găzduiește în continuare companii rusești, printre care rafinăria Petrotel-Lukoil și o filială Lukoil dedicată distribuției de carburanți, notează Le Figaro.

În ambele țări sunt în desfășurare anchete, iar autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze: un act intenționat, o eroare umană sau o defecțiune tehnică. Cele două incidente au avut loc la o zi după semnarea acordului dintre miniștrii energiei din Uniunea Europeană, care prevede interzicerea totală a importurilor de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028. Măsura urmează să fie negociată cu Parlamentul European.

În prezent, aproximativ 20% din gazul utilizat în Europa provine încă din Rusia. Totuși, Le Figaro remarcă faptul că Ungaria și Slovacia reprezintă o excepție, deoarece guvernele lor ezită să renunțe la legăturile energetice cu Moscova.

Într-un comunicat emis marți dimineață, reprezentanții rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești au transmis că incidentul produs luni pe platformă s-a petrecut în timpul lucrărilor realizate de angajații firmei contractante Felbermayer S.R.L.

„Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal. În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, fiind conştient şi în stare stabilă, pentru examinare şi asistenţă medicală de specialitate”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, starea muncitorului rănit era stabilă, iar acesta nu se afla în pericol. În documentul menționat anterior, reprezentanţii unităţii industriale afirmă că potrivit „datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului şi nici impact asupra instalaţiilor tehnologice sau activităţii rafinăriei”.