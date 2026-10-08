Un vaccin important pentru nou-născuți ajunge din nou în maternități

Ministerul Sănătății a anunțat începerea distribuției a 100.000 de doze de vaccin BCG, utilizat pentru protejarea nou-născuților împotriva formelor grave de tuberculoză. Livrările către direcțiile de sănătate publică se vor desfășura până pe 13 octombrie, iar copiii care nu au fost vaccinați la naștere, din cauza lipsei dozelor, vor putea recupera imunizarea prin intermediul serviciilor medicale.

Ministerul Sănătății a reluat aprovizionarea cu vaccin BCG, după ce mai multe unități medicale s-au confruntat cu probleme legate de disponibilitatea acestuia. Furnizorul autorizat a început joi distribuirea unui nou lot, care conține 100.000 de doze, către direcțiile de sănătate publică din țară.

Vaccinurile sunt destinate atât maternităților, pentru imunizarea nou-născuților, cât și recuperării copiilor care nu au primit vaccinul la momentul recomandat.

Potrivit calendarului stabilit de autoritățile sanitare, livrarea celor 100.000 de doze se realizează treptat, în intervalul 8-13 octombrie 2026. Distribuția are ca scop refacerea stocurilor din unitățile medicale și asigurarea continuității vaccinării împotriva tuberculozei, după întreruperile temporare de aprovizionare.

În București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) a primit deja cantitatea de vaccin repartizată Capitalei. Instituția a început informarea maternităților în legătură cu organizarea livrărilor și stabilirea programului de distribuire a dozelor către unitățile sanitare.

Ministerul Sănătății a anunțat că nou-născuții care nu au putut fi imunizați în maternitate, din cauza lipsei temporare a vaccinului, vor fi incluși într-un proces de recuperare a vaccinării.

Această etapă se va desfășura organizat, prin colaborarea cu medicii de familie și cabinetele de pediatrie.

Părinții copiilor rămași nevaccinați vor putea lua legătura cu medicii care îi au în evidență pentru informații despre recuperarea dozei.

Administrarea vaccinului se va realiza cu respectarea procedurilor medicale și a recomandărilor prevăzute în ghidurile naționale de vaccinare.

Vaccinul BCG, denumit și Bacil Calmette-Guérin, este inclus în Schema Națională de Imunizare din România și are rolul de a proteja copiii împotriva formelor grave de tuberculoză.

În mod obișnuit, acesta se administrează în maternitate, în primele zile după naștere.

Lipsa temporară a dozelor a împiedicat vaccinarea la timp a unor nou-născuți, motiv pentru care autoritățile au prevăzut recuperarea imunizării odată cu refacerea stocurilor.

Prin distribuirea noului lot de 100.000 de doze, Ministerul Sănătății urmărește acoperirea necesarului din maternități și reluarea vaccinării copiilor care nu au beneficiat de imunizare la naștere.