FRF și-a ales favoritul pentru conducerea UEFA. Ce a declarat Răzvan Burleanu

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că îl susține pe Aleksander Čeferin pentru un al patrulea mandat la conducerea UEFA. Actualul președinte al forului european și-a oficializat candidatura în cadrul unei reuniuni organizate la Berlin, unde Răzvan Burleanu a explicat motivele pentru care România sprijină continuarea mandatului său.

Aleksander Čeferin și-a anunțat joi candidatura pentru un nou mandat de președinte al UEFA, în cadrul UEFA Top Executive Meeting, eveniment desfășurat în capitala Germaniei. La reuniunea de la Berlin au participat președinții și secretarii generali ai federațiilor naționale europene, împreună cu reprezentanții UEFA. Discuțiile au vizat principalele obiective și direcții de dezvoltare ale fotbalului european.

Federația Română de Fotbal a transmis că își menține sprijinul pentru actualul conducător al UEFA, decizie adoptată încă din luna mai.

Potrivit comunicatului transmis de Federația Română de Fotbal, susținerea candidaturii lui Aleksander Čeferin a fost aprobată în luna mai, prin votul unanim al membrilor Comitetului Executiv. Astfel, anunțul făcut joi de FRF reconfirmă poziția stabilită anterior de conducerea federației.

Čeferin urmărește obținerea celui de-al patrulea mandat în fruntea UEFA, iar candidatura sa a fost oficializată în cadrul reuniunii din Berlin.

Răzvan Burleanu, prezent la întâlnirea organizată în Germania, a explicat de ce Federația Română de Fotbal consideră că Aleksander Čeferin trebuie să continue la conducerea forului european. Președintele FRF a vorbit despre capacitatea acestuia de a menține o poziție comună între federațiile europene, inclusiv în perioadele în care fotbalul internațional s-a confruntat cu dificultăți.

„Aleksander Čeferin a reușit să construiască consens și unitate în contexte dificile pentru fotbalul european și internațional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referință în guvernanța sportivă”, a declarat Burleanu.

Președintele FRF a afirmat că susținerea acordată actualului lider UEFA reflectă încrederea federației în activitatea și obiectivele acestuia.

„Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”, a adăugat acesta.

Noul președinte al UEFA va fi ales pe 22 aprilie 2027, în cadrul Congresului forului european, programat să se desfășoare la Astana, în Kazahstan.

Aleksander Čeferin și-a anunțat candidatura cu aproximativ șase luni înaintea scrutinului, iar Federația Română de Fotbal se numără printre federațiile care și-au exprimat deja sprijinul pentru un nou mandat al acestuia.