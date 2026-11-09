Fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a lansat un atac dur la adresa actualului conducător al instituției, Răzvan Burleanu, pe care îl consideră principalul vinovat pentru parcursul slab al primei reprezentative. Criticile vin în contextul în care echipa națională traversează o perioadă extrem de dificilă în Liga Națiunilor, unde a înregistrat patru eșecuri consecutive.

În opinia fostului oficial, actuala administrație a FRF a dat dovadă de incompetență în gestionarea fotbalului românesc, iar strategia aplicată până în prezent este total eșuată. Mircea Sandu susține că actualul președinte ar fi trebuit să demisioneze și să ofere șansa unei alte echipe manageriale să implementeze o viziune diferită.

Evaluând parcursul tricolorilor, fostul șef de la Casa Fotbalului s-a arătat profund dezamăgit de lipsa de reacție și de jocul modest prestat în competiția internațională. Ac Acesta a subliniat că statistica negativă din meciurile oficiale recente reprezintă o premieră negativă greu de digerat pentru suporteri și specialiști.

„Până acum suntem dezamăgiţi, ca majoritatea oamenilor implicaţi în fotbal, de la jucători şi antrenori până la jurnalişti şi suporteri. Echipa naţională nu a arătat deloc bine în niciun meci. Poate doar în partida cu Suedia. Bet nici nu cred că se poate întâmpla ceva spectaculos. Echipele pe care le întâlnim acum ne sunt superioare şi ne-au demonstrat acest lucru şi în primele meciuri. Nu ştiu dacă reuşim să facem unul sau trei puncte, dar, în orice caz, o naţională cu patru înfrângeri consecutive în meciuri oficiale nu cred că am mai avut. Poate că avem aşa ceva în statistici”, a declarat Mircea Sandu, potrivit primasport.ro.

Discuția s-a mutat ulterior către structurile de decizie din cadrul FRF, fostul conducător contestând vehement utilitatea și influența Comisiei Tehnice în stabilirea strategiei sportive și a numirii selecționerului.

„Preşedintele unei federaţii este cel care face propuneri, inclusiv în privinţa celui pe care îl numeşte selecţioner al naţionalei. Toată vrăjeala asta cu Comisia Tehnică... Ori îţi asumi responsabilitatea, ori nu ţi-o asumi. Comisia Tehnică este o vrăjeală. Am avut comisie tehnică în anii '90, spre 2000, când era Angelo Niculescu, când era Cornel Dinu, când era Lucescu, când erau mastodonţii antrenoratului din România. În orice caz, erau cei mai mari specialişti.”

De asemenea, Mircea Sandu a criticat dur direcția în care se îndreaptă fotbalul juvenil și retorica adoptată de conducerea federației, pe care o cataloghează drept propagandă politică lipsită de substanță.

„În orice caz, nu arată deloc bine şi nu văd perspective. Noi pierdem cu 6-0, iar tineretul, nici nu mai ştiu, cu 7-2 în Spania. Să mă ierte Dumnezeu, orice om normal la cap ar fi spus pas: «Să vină următorul şi să aplice o altă strategie». Vrăjeala cu fotbalul la sate, fotbalul pe uliţă şi fotbalul în căruţă... Acestea sunt rezultatele. Venim declarativ cu sustenabilitate, cu predictibilitate. Nu vorbim despre fotbal, vorbim despre vrăjeală politică. La revedere!”, a completat fostul președinte.

Fostul șef al fotbalului românesc nu s-a oprit doar la conducerea administrativă, ci a abordat și subiectul instalării lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer. În viziunea sa, actualul tehnician ar fi trebuit să analizeze mult mai profund realitatea din teren înainte de a accepta această provocare dificilă.

„Cred că Hagi trebuia să cântărească mai mult înainte de a lua o decizie. Este important să analizezi fiecare club în parte, ce componenţă de jucători are. Sunt mulţi străini fără prea multă valoare, ca să fiu sincer. Sunt ţări precum Cipru, Israel, Bulgaria, Ungaria care aduc jucători din Brazilia. Noi aducem jucători care nu te încântă, care nu au o valoare care să facă diferenţa în campionat. Sau, oricum, se pare că unii dintre ei fac diferenţa fără să aibă o valoare foarte mare. Asta înseamnă că tot ceea ce s-a produs în ultimii ani în România şi tot ce se va produce în continuare nu va avea un efect pozitiv pentru naţională”, a conchis Mircea Sandu.