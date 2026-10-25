Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat duminică lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, programate în luna noiembrie, în Liga Națiunilor. Lista cuprinde fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, iar lotul final va include o parte dintre aceștia și jucători din competiția internă.

Portari

Ionuț Radu (Celta Vigo, Spania, 11/0)

Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 4/0)

Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin, Polonia, 0/0)

Fundași

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania, 41/2)

Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia, 7/0)

Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 2/0)

Radu Drăgușin (Fiorentina, Italia, 32/1)

Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania, 12/1)

Bogdan Racovițan (Raków, Polonia, 6/0)

Matei Ilie (Kasımpașa, Turcia, 4/0)

Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 47/1)

Lisav Eissat (Bristol City, 6/0)

Andrei Borza (Çorum, Turcia, 3/0)

Mijlocași

Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia, 78/12)

Marius Marin (Al Nasr, Emiratele Arabe Unite, 36/0)

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China, 90/15)

Marius Corbu (Ferencváros, Ungaria, 0/0)

Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 11/0)

Atacanți

Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia, 57/8)

Dennis Man (PSV, Țările de Jos, 48/12)

Darius Olaru (Union Saint-Gilloise, Belgia, 30/0)

Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 22/3)

Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia, 11/3)

Florin Tănase (Omonia, Cipru, 30/5)

Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia, 40/5)

Ianis Stoica (Estrela Amadora, Portugalia, 0/0)

Rareș Ilie (Mantova, Italia, 0/0)

Louis Munteanu, legitimat la D.C. United, nu figurează pe lista preliminară din cauza unei accidentări.

Naționala României va întâlni Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.

Al doilea meci este programat marți, 17 noiembrie, tot de la ora 21:45, împotriva Bosniei-Herțegovina, pe stadionul Bilino Polje din Zenica.