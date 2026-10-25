Liga Națiunilor. Hagi a anunțat lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
- Maria Dima
- 25 octombrie 2026, 12:45
Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat duminică lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, programate în luna noiembrie, în Liga Națiunilor. Lista cuprinde fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, iar lotul final va include o parte dintre aceștia și jucători din competiția internă.
Lista lui Hagi
Portari
Ionuț Radu (Celta Vigo, Spania, 11/0)
Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 4/0)
Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin, Polonia, 0/0)
Fundași
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania, 41/2)
Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia, 7/0)
Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 2/0)
Radu Drăgușin (Fiorentina, Italia, 32/1)
Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania, 12/1)
Bogdan Racovițan (Raków, Polonia, 6/0)
Matei Ilie (Kasımpașa, Turcia, 4/0)
Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 47/1)
Lisav Eissat (Bristol City, 6/0)
Andrei Borza (Çorum, Turcia, 3/0)
Mijlocași
Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia, 78/12)
Marius Marin (Al Nasr, Emiratele Arabe Unite, 36/0)
Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China, 90/15)
Marius Corbu (Ferencváros, Ungaria, 0/0)
Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 11/0)
Atacanți
Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia, 57/8)
Dennis Man (PSV, Țările de Jos, 48/12)
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise, Belgia, 30/0)
Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 22/3)
Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia, 11/3)
Florin Tănase (Omonia, Cipru, 30/5)
Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia, 40/5)
Ianis Stoica (Estrela Amadora, Portugalia, 0/0)
Rareș Ilie (Mantova, Italia, 0/0)
Louis Munteanu, legitimat la D.C. United, nu figurează pe lista preliminară din cauza unei accidentări.
Liga Națiunilor. Programul meciurilor României din noiembrie
Naționala României va întâlni Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.
Al doilea meci este programat marți, 17 noiembrie, tot de la ora 21:45, împotriva Bosniei-Herțegovina, pe stadionul Bilino Polje din Zenica.