Un salariu net de până la 3.500 de euro pe lună este oferta cu care Girteka începe recrutarea de șoferi în România. Grupul lituanian, unul dintre cei mai mari transportatori rutieri din Europa, a făcut primul pas concret pe piața locală: primul camion al companiei a fost înmatriculat în România.

Compania caută în această perioadă șoferi profesioniști cu permis pentru categoria CE și care cunosc limba engleză sau rusa. Veniturile nete anunțate de companie pornesc de la 3.060 de euro și pot ajunge la 3.500 de euro lunar.

Transporturile vor fi realizate în mai multe țări europene, iar șoferii vor lucra singuri pe camion, nu în echipaj. Vehiculele puse la dispoziție sunt noi și respectă standardul EURO 6, potrivit profit.ro.

Gireka a ajuns în etapa în care își construiește structura din România, după deschiderea unei filiale la Oradea. Extinderea are loc pe fondul deficitului de șoferi profesioniști cu care se confruntă industria transporturilor.

Compania și-a justificat dezvoltarea unor noi centre operaționale prin schimbările de pe piața europeană a muncii. Pe lângă România, compania și-a orientat o parte dintre operațiuni către Riga, în Letonia.

România nu este o piață nouă pentru transporturile Girteka. Camioanele companiei circulă aici încă din anii 2000, însă grupul nu avusese până recent o structură locală de tip sucursală.

Girteka a fost înființată în 1996, la Vilnius, de antreprenorul Mindaugas Raila, care este în prezent președintele Girteka Group.

Activitatea companiei este concentrată în special pe transportul rutier de marfă cu flotă proprie. Modelul FTL presupune ca un camion să fie încărcat integral pentru un singur client.

Printre produsele transportate se află mărfuri care necesită temperatură controlată, dar și produse cu valoare ridicată. În portofoliul de clienți al companiei se află nume precum Nestlé, IKEA și Unilever.

Pentru 2025, Girteka indica o flotă de aproximativ 6.500 de camioane și 8.000 de semiremorci. Grupul avea peste 15.000 de angajați și opera pe mai multe piețe din Europa și din țările nordice, cu o prezență importantă în Polonia.