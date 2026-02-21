Cât câștigă un șofer profesionist în 2026 și de ce mulți aleg să plece în străinătate

În 2026, meseria de șofer profesionist este una dintre cele mai căutate în România, însă veniturile și condițiile de muncă variază semnificativ de la un angajator la altul. Potrivit anunțurilor publicate pe platformele de recrutare precum eJobs, Bestjobs și OLX, un șofer care lucrează pe curse interne poate câștiga între 3.000 și 6.000 de lei pe lună, în funcție de experiență, tipul vehiculului condus și politica salarială a angajatorului.

Pentru șoferii care fac transport internațional, salariile cresc considerabil, ajungând la 1.600–2.500 de euro lunar, la care se adaugă diurna, cazare și alte bonusuri.

Diferențele de venit se explică prin mai mulți factori. Experiența este esențială: șoferii cu mai mulți ani în domeniu și cu certificări suplimentare, cum ar fi ADR pentru transportul de marfă periculoasă, primesc salarii mai mari.

Șoferii care fac transport internațional petrec deseori zile sau chiar săptămâni departe de casă. Dincolo de dezavantajul de a petrece timp departe de familie, aceștia se pot bucura de salarii mai mari.

Din dorința de a câștiga mai mult, tot mai mulți șoferi români aleg să muncească în țări din Uniunea Europeană, precum Germania, Olanda sau Franța. În aceste state, salariile pentru șoferii de camion pot depăși 3.000 de euro net pe lună, iar condițiile de muncă sunt considerate mai atractive.

Chiar și cei fără experiență în transport internațional sunt atrași de aceste oferte, angajatorii oferindu-le instruire și sprijin pentru a se integra rapid în activitate.

Potrivit unui anunț de pe eJobs, un șofer de camion care activează pe rute internaționale trebuie să dețină permis categoria CE valabil și să fie în regulă cu toate documentele legale. Este necesar un certificat de competență profesională actualizat și un card tahograf digital funcțional. Experiența practică în transportul internațional, de cel puțin doi ani, ajută la gestionarea situațiilor complexe de pe traseu.

Cunoașterea legislației europene privind timpul de condus, perioadele de odihnă și regulile de circulație este obligatorie, la fel și capacitatea de a comunica în limba engleză cu autorități sau clienți. Familiarizarea cu principalele rute europene și puncte vamale, precum și cu documentele de transport – CMR, facturi și acte vamale – este indispensabilă, se arată în anunț.

„Șoferul trebuie să poată efectua verificări tehnice de bază și să identifice eventuale probleme minore ale vehiculului. De asemenea, este importantă planificarea eficientă a traseelor și gestionarea consumului de combustibil. Competențele organizatorice, cum ar fi prioritizarea sarcinilor și gestionarea timpului, contribuie la performanță”, explică angajatorul în anunț.

Totodată, acesta menționează că stăpânirea GPS-ului și a aplicațiilor de navigație pentru camioane, adaptarea rapidă la condiții variate de drum și climă, precum și capacitatea de a face față problemelor apărute pe traseu în mod independent sunt abilități esențiale.