Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026

Alegerea între o mașină electrică și una hibridă nu mai este doar o chestiune de preferință, ci și de stil de viață, dar mai ales dependentă de infrastructură, spun specialiștii.

În România anului 2026, diferențele de cost și de confort sunt clare, dar verdictul depinde de un singur factor esențial: ai unde să încarci regulat?

Mașina electrică (BEV) câștigă detaşat la costul pe kilometru, dacă o încarci acasă. La un consum mediu de 15–20 kWh/100 km și un tarif casnic, 100 de kilometri pot costa 12–25 de lei.

Întreținerea este mai ieftină (fără ulei, filtre de motor sau distribuție), iar impozitul este, de regulă, zero. În plus, cuplul instantaneu și liniștea la volan schimbă complet experiența de condus în oraș.

Dezavantajele rămân însă relevante. Autonomia reală scade iarna, iar drumurile lungi cer planificare și dependență de stațiile publice, unde prețul energiei este semnificativ mai mare. Timpul de încărcare, chiar și la stații rapide, nu se compară cu alimentarea clasică.

Hibridul clasic (HEV) oferă un compromis mai comod. Nu trebuie încărcat la priză, consumă 4–5,5 litri/100 km în oraș datorită recuperării energiei la frânare și elimină anxietatea autonomiei.

Este soluția practică pentru cei care stau la bloc sau fac des drumuri interjudețene. Costul pe kilometru rămâne însă mai mare decât la o electrică încărcată acasă, iar sistemul este mai complex decât la o mașină convențională.

Plug-in hybrid-ul (PHEV) stă la mijloc, dar doar dacă este încărcat zilnic. Altfel, baterie grea și consum ridicat îl fac mai puțin eficient decât un hibrid simplu.

Analizele de cost total din România arată că, pe termen de câțiva ani și cu posibilitate de încărcare casnică, electrica iese mai ieftin la exploatare. Fără priză, hibridul clasic rămâne alegerea mai sigură și mai previzibilă.

Concluzia este simplă: electrica merită când ai unde o încărca și rulezi mai mult în oraș. Hibridul merită când vrei eficiență fără să schimbi rutina de alimentare.