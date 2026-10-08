Social

Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026

Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026Mașină electrică. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Alegerea între o mașină electrică și una hibridă nu mai este doar o chestiune de preferință, ci și de stil de viață, dar mai ales dependentă de infrastructură, spun specialiștii.

Mașină electrică sau hibridă?

În România anului 2026, diferențele de cost și de confort sunt clare, dar verdictul depinde de un singur factor esențial: ai unde să încarci regulat?

Mașina electrică (BEV) câștigă detaşat la costul pe kilometru, dacă o încarci acasă. La un consum mediu de 15–20 kWh/100 km și un tarif casnic, 100 de kilometri pot costa 12–25 de lei.

Întreținerea este mai ieftină (fără ulei, filtre de motor sau distribuție), iar impozitul este, de regulă, zero. În plus, cuplul instantaneu și liniștea la volan schimbă complet experiența de condus în oraș.

Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Rugăciune satanistă la ședința unui consiliu local din SUA. Urarea „Trăiască Satan” a declanșat proteste
Rugăciune satanistă la ședința unui consiliu local din SUA. Urarea „Trăiască Satan” a declanșat proteste

Mașina electrică nu e de iarnă sau de drum lung

Dezavantajele rămân însă relevante. Autonomia reală scade iarna, iar drumurile lungi cer planificare și dependență de stațiile publice, unde prețul energiei este semnificativ mai mare. Timpul de încărcare, chiar și la stații rapide, nu se compară cu alimentarea clasică.

Hibridul clasic (HEV) oferă un compromis mai comod. Nu trebuie încărcat la priză, consumă 4–5,5 litri/100 km în oraș datorită recuperării energiei la frânare și elimină anxietatea autonomiei.

mașini electrice, baterii

Sursa foto: Dremstime

Este soluția practică pentru cei care stau la bloc sau fac des drumuri interjudețene. Costul pe kilometru rămâne însă mai mare decât la o electrică încărcată acasă, iar sistemul este mai complex decât la o mașină convențională.

Când are sens să alegi o mașină plug-in hybrid

Plug-in hybrid-ul (PHEV) stă la mijloc, dar doar dacă este încărcat zilnic. Altfel, baterie grea și consum ridicat îl fac mai puțin eficient decât un hibrid simplu.

Analizele de cost total din România arată că, pe termen de câțiva ani și cu posibilitate de încărcare casnică, electrica iese mai ieftin la exploatare. Fără priză, hibridul clasic rămâne alegerea mai sigură și mai previzibilă.

Concluzia este simplă: electrica merită când ai unde o încărca și rulezi mai mult în oraș. Hibridul merită când vrei eficiență fără să schimbi rutina de alimentare.

Stiri calde

15:38 - Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta

15:31 - Mihai Fifor, despre negocierile PSD cu Luca Niculescu: „Un început încurajator”

15:19 - De ce câinii își ascund jucăriile sau mâncarea? Comportamentul are o explicație

15:14 - Luca Niculescu, după întâlnirea cu PNL: Liberalii nu s-au arătat deschiși să intre la guvernare cu PSD

15:10 - Luca Niculescu continuă luni negocierile, cu USR și minoritățile

15:01 - România primește 14,3 milioane de euro de la UE după inundațiile din 2025. Salina Praid, printre zonele afectate

HAI România!

Nota de plată a austerității: cât mai rezistă restaurantele din România?

Nota de plată a austerității: cât mai rezistă restaurantele din România?

De ce credem în teorii ale conspirației?

De ce credem în teorii ale conspirației?

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica israeliană”

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica isra...

Proiecte speciale