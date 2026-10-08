9 octombrie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 octombrie 2026. Briceagul armatei elvețiene

Pe 9 octombrie s-au născut Miguel de Cervantes de Saavedra, John Lennon, Camille Saint-Saens, Gento, Adrian Pintea, Gică Popescu, Marioara Murărescu, Emil Manu, Olga Szabo.

Pe 9 octombrie, sunt Sfinţii: Iacob al lui Alfeu, Andronic şi Atanasia. Nimic în ”Kalendar”.

Au trecut 129 de ani de când Karl Elsener a brevetat briceagul pentru ofițeri și sport și, deși principalul producător, Victorinox Société Anonyme, și-a extins linia de producție cu tacâmuri și unelte la aproximativ 400, originalul nu s-a schimbat prea mult - și este încă cel mai vândut.

Elsener a fondat Victorinox AG în Ibach, Cantonul Schwyz în anul 1884, ca producător de cuțite și echipamente chirurgicale. Această producție a început să se extindă în 1891, cu un produs în dotarea infanteriei elvețiene. În anul 1890, pușca Schmidt-Rubin Model 1889 a început să înlocuiască Vetterli Model 1869/71. Armata elvețiană a furnizat câte o șurubelniță cu fiecare Vetterli, dar odată cu introducerea noii arme, Departamentul Tehnic de Război a decis să realizeze un standard de cuțit de buzunar multifuncțional, nu numai cu lame și șurubelnițe pentru curățarea și întreținerea puștii, ci și cu un dispozitiv pentru perforare găuri în piele și un alt dispozitiv pentru deschiderea rațiilor din conserve din ce în ce mai populare. Până atunci, soldații elvețieni își aduceau propriile cuțite și unelte, dar acum armata elvețiană dorea ca ei să poarte un instrument universal construit la un standard uniform.

Primele bricege care au combinat aceste unelte au fost robuste, dar grele. Cu toate acestea, până în 1891, Elsener dezvoltase un instrument multifuncțional mai ușor și mai compact. Cu separatoare de aluminiu între lame și unelte din aliaj de oțel inoxidabil martensitic, a fost și rezistent la rugină.

În anul 1897, Elsener a adăugat o a doua lamă de cuțit, mai mică, și un tirbușon la o versiune proiectată inițial pentru ofițerii armatei și pentru clienții civili. Această ultimă caracteristică, contrar unor afirmații ironice, nu era exclusiv pentru deschiderea sticlelor de vin, ci pentru deschiderea sticlelor cu dop de plută, răspândite atunci, cu articole de igienă personală, medicamente și alte lichide. Brevetarea acestui „briceag de ofițeri și sport” pe 12 iunie 1897 a stabilit Victorinox ca producător de instrumente multifuncționale.

Totuși, se pune întrebarea cât de elvețian este briceagul elvețian. Administrația Federală Elvețiană a Materialelor de Război a avut relații bune cu producătorii germani de lame Solingen, vechi de secole, care au produs primele bricege multifuncționale. În 1890, totuși, au existat lipsă de locuri de muncă în întreaga Elveție rurală, iar guvernul a privit noul briceag ca un subiect vital pentru industria națională. Pe de altă parte, armata era obligată prin lege să-și contracteze echipamentul de la furnizori interni, în primul rând.

În acest scop, a fost înființată Asociația Elvețiană a Maeștrilor Tăiatori, cu scopul de a negocia prețuri mai avantajoase decât fierarii lui Solingen, îndeplinind în același timp cerințele armatei. Karl Elsener s-a numărat printre fondatorii asociației și un mediator principal în asigurarea comenzilor – și a locurilor de muncă – în fabricile elvețiene. În cele din urmă, Victorinox și alți antreprenori elvețieni, lucrând la aceleași specificații ca și omologii lor germani, au produs unelte multifuncționale de aceeași calitate.

Până în al Doilea Război Mondial, cuțitul de buzunar cu mai multe lame era cunoscut în cercurile militare ca Offiziersmesser sau „briceagul de ofițer”. În al Doilea Război Mondial, totuși, trupele americane staționate în Franța au început să observe și să cumpere micile bricege roșii și, în curând, au răspândit vestea despre „cuțitul armatei elvețiane”. Odată cu creșterea exponențială a vânzărilor care a urmat, elvețienii nu au avut de gând să corecteze denumirea și astfel, militari sau civili, cumpărau Swiss Army Knife.

Briceagul a devenit centrul concurenței acerbe dintre Victorinox și un alt producător, Wenger Sociéété Anonyme din Delémont, Cantonul Jura. Cuțitele în sine erau, desigur, de calitate similară, dar în timp ce Victorinox a dat produsului său o garanție de doi ani, Wenger a făcut-o timp de trei ani.

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au produs o varietate de crize, legate direct și indirect, una dintre acestea fiind restricții mai stricte de călătorie care interziceau potențialele arme, inclusiv bricegele, la bordul avioanelor de linie. Aceasta a determinat, la rândul său, o reducere radicală a vânzărilor de bricege ale armatei elvețiene în magazinele duty-free din aeroporturi. Wenger s-a confruntat cu astfel de dificultăți financiare încât Victorinox a preluat-o în 2005, o fuziune care a menținut ambele companii pe linia de plutire suficient de mult pentru a-și reveni.

De atunci, cuțitul elvețian continuă sub ambele mărci comerciale. Începând cu 2007, vânzările originalului au depășit 500 de milioane de exemplare în 120 de țări. Victorinox produce diferite unelte „complete” universale pentru diferite cerințe, cum ar fi vânătoare, pescari, bicicliști, camping-uri etc. În anul 1984, s-a lăudat cu un punct culminant (provizoriu) cu SwissChamp, cu 33 de unelte. Unii specialiști susțin și astăzi că SwissChamp este cea mai bună realizare a elvețienilor (în fotografia de titlu). Sunt fericitul posesor al unui exemplar, primit când am împlinit 70 de ani. Într-adevăr, este ”nec plus ultra”.

Bricegele din seria XL (XLT, XXL, XXLT și XAVT), care însumează mai multe unelte în mânerele lor largi, sunt destinate mai mult colecționarilor decât utilizatorului obișnuit (nu sunt tocmai ceea ce s-ar numi „la îndemână”). Depășindu-le pe toate, în anul 2007, Wenger a produs 16999 Giant, un instrument multiplu de ultimă generație care încorporează 87 de unelte și 141 de funcții, pentru a obține o referință în Guinness World Records.

În 1975, un cuțit al armatei elvețiene, a stabilit un record de altitudine, pentru utilitate, atunci când alpinismul britanic Chris Bonington, urcând pe fața de sud-vest a Muntelui Everest, l-a folosit pentru a repara sistemul de oxigen. Dar cuțitul a urcat și mai sus: din 1978, Victorinox a mers acolo unde nici un cuțit de buzunar nu a ajuns mai înainte, deoarece NASA eliberează câte un Victorinox Maestru Artizan fiecărui astronaut pe care îl lansează în spațiu.

Ca și pe Pământ, este menit să fie ca o rezervă în situațiile în care un instrument specific NASA ar putea să nu fie ușor disponibil, sau să nu funcționeze conform intenției. Bricegele trebuie returnate NASA după întoarcerea pe ”terra firma”. Astronautul canadian Chris Hadfield a menționat în cartea sa „Ghidul unui astronaut pentru viața pe Pământ” cum și-a folosit briceagul elvețian pentru a andoca naveta spațială Atlantis la stația spațială rusească Mir. I-a acordat calificarea supremă: „Nu părăsi niciodată planeta fără un briceag elvețian”.

Sunt informat că Elon Musk a adăugat briceagul elvețian SwissChamp ca obiect absolut necesar în trusa de supraviețuire a colonistului marțian. Brișca elvețiană o să ajungă pe Marte!

După cum o să ajungem în ziua de mâine, pentru că obligatoriu și necesar, este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 octombrie 2026

BERBEC

Aspectele lui Marte și Mercur arată o zi favorabilă inspiraţiei şi intuiţiei. Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci! Azi poţi să argumentezi cu succes în sprijinul ideilor şi proiectelor tale, atât la serviciu cât şi în viaţa privată. Acea parte excesivă din natura zodiei se ilustrează astăzi din plin. Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Evită tensiunile şi conflictele printr-o atitudine prudentă şi defensivă.

TAUR

Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs!

GEMENI

Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti tainele tale. Mai aşteaptă! Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. Se fac restructurări, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate la un concert, virtual, poate cu o carte bună, foarte materială.

RAC

O zi favorabilă în ceea ce priveşte domeniul sentimental. La serviciu eşti ascultat şi apreciat, sau măcar se poartă frumos! Ai idei şi carisma ca să poţi rezolva unele probleme personale! Selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

LEU

Ai strâns cam multe, eşti gata să explodezi. Trebuie să o faci prudent şi cu grijă! Încă nu ai avantaj, mai aşteaptă, mai pândeşte... mai vezi ce se întâmplă şi mai ales cui se întâmplă! Sunt perioade de timp şi astăzi este una dintre zilele acelea când intervenţia ta strică mai mult decât ajută. Anumite amintiri, nu prea plăcute, din trecutul recent, te bântuie astăzi. Nu amesteca merele cu perele, nu trăi astăzi în trecut. Nu uita că orice eveniment are doza lui de învăţăminte, că orice eşec poate pregăti un succes viitor. Nu sta izolat, nu sta singur, mai ales pe seară. Strânge-ţi familia sau prietenii în jurul tău, poate la un ceai şi spune-le ce ai pe suflet, aşa cum îţi convine mai bine, varianta ta, adică. O să te simţi mult mai bine!

FECIOARA

Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează o lucrare. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în cuplu. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Nu prea îţi place să rişti. Fii mai filozof, mai „zen” că nu o să primeşti bastone în cap, după cum fac maeştrii zen cu discipolii care nu se pot concentra. Nici tu nu o să primeşti nimic, nici măcar bastoane, dacă nu poţi focaliza şi pierzi zilele unele după altele.

BALANŢA

Configuraţia şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită în special Scorpionii şi Fecioarele. Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. De asemenea, ar trebui să primeşti veşti bune despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă. Trebuie să te distanţezi de probleme, să nu mai iei totul foarte personal – este modul indicat ca să treci la o perioadă mai agreabilă.

SCORPION

Afacerile sunt afaceri! Fie că este vorba de bani sau amor, au metodele lor, secrete şi vicleşuguri! Nu te apuca să inventezi lucruri vechi de când lumea, încercă să fii de încredere! Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului. Fii enciclopedist!

SĂGETĂTOR

Dacă te simţi singur, mobilul e la îndemână. Nu te lăsa descurajat de refuzurile iniţiale, până la urmă o să găseşti pe cineva cu care să te sfătuieşti, să-ţi discuţi ideile şi proiectele! Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea monotonă. Punctualitatea este politeţea regilor – ai auzit uneori acest proverb, mai ales când erai tu în întârziere. Tragi concluzia că nu poţi deveni rege. Nici nu îţi doreai prea tare, dar totuşi trebuie să ajungi la timp, când ai convenit o întâlnire, o oră fixă...

CAPRICORN

Trebuie să împaci viaţa profesională cu cea sentimentală. Timpul nu-ţi ajunge şi cei dragi încep să-ţi simtă lipsa. Încearcă să fii mai eficient şi mai rapid, cei dragi sunt pe primul loc! Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.

VĂRSĂTOR

Astăzi ai unele dificultăţi de comunicare la serviciu şi acasă. Fii mai scurt şi mai precis în discurs, zâmbeşte şi dă toate semnalele nonverbale că eşti băiat bun. Și bine intenţionat! La serviciu, birou, fabrică, în sfârşit, la muncă sau la şcoală, trebuie să dai dovadă de solidaritate, de coeziune. Ca să trecei împreună cu ceilalţi obstacolul. Trebuie să colaborezi şi să comunici mai mult. Poţi găsi sprijin fiabil şi peren în anturajul tău, trebuie doar să-l ceri. Pe plan sentimental liberalismul tău îţi conferă coordonatele necesare unei libertăţi de expresie şi de mişcare.

PEŞTI

Cu toate că atmosfera pare apăsătoare, la serviciu, la şcoală sau unde activezi, soarele este prezent în gândurile tale. Astăzi nu suporţi văicărelile, ipocriziile şi minciunile! Bine faci! La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice – reflectezi. Nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi un ceai sau o cafea fierbinte şi înmiresmată. Care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut...