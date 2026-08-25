Reducerea accizei la motorină cu 20%, aplicată începând cu 16 august 2026, ar fi trebuit să aibă un impact de aproximativ 68 de bani pe litru asupra prețului plătit la pompă, după includerea TVA. În realitate, șoferii nu au resimțit o scădere de aceeași amploare, iar Cristian Bușoi explică faptul că evoluția pieței internaționale și creșterea costurilor de aprovizionare au diminuat efectul reducerii fiscale.

Începând cu 16 august, acciza pentru motorina standard a fost diminuată cu 560,86 lei pentru 1.000 de litri, echivalentul unei reduceri de aproximativ 0,561 lei pentru fiecare litru.

Ministrul Finanțelor a estimat că măsura ar trebui să genereze o reducere de aproximativ 68 de bani pe litru la pompă, după calcularea impactului TVA. Evoluția efectivă a prețurilor depinde însă și de costurile suportate de companii pentru achiziția și transportul carburanților.

Cristian Bușoi consideră că există mai multe motive pentru care reducerea accizei nu s-a reflectat integral în prețurile plătite de consumatori.

Un prim factor ține de carburanții aflați deja în circuitul comercial. O parte dintre aceștia provine din stocuri pentru care acciza a fost achitată înainte de intrarea în vigoare a reducerii.

În aceste condiții, diminuarea taxei nu se poate reflecta instantaneu în toate prețurile, ci poate apărea treptat, pe măsură ce stocurile cumpărate la vechiul nivel de taxare sunt înlocuite.

Un alt element important este evoluția cotațiilor internaționale pentru petrol și motorină. Potrivit lui Cristian Bușoi, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13% în perioada analizată de Ministerul Finanțelor în perspectiva reducerii accizei.

În același interval, prețul mediu al motorinei la pompă a urcat cu 23,01%, ceea ce a limitat efectul reducerii fiscale asupra prețului final.

Bușoi mai arată că, între 21 aprilie și 21 august, indicatorul CIF MED High a crescut de la 1.228,75 la 1.415,50 dolari pe tonă. Diferența este de 186,75 dolari pe tonă, la care s-a adăugat o majorare de peste 50 de dolari pe tonă a premiumului de achiziție.

„Prin urmare, costul efectiv al motorinei fizice aduse în România a crescut cu peste 230 USD/tonă față de aprilie, înainte de a lua în calcul efectul cursului valutar și celelalte costuri logistice. Acesta este unul dintre motivele pentru care simpla comparație dintre reducerea accizei și prețul afișat la pompă nu descrie corect realitatea pieței”, a transmis Bușoi, care adaugă că devalorizarea leului generează, la rândul său, un efect asupra prețului la motorină.

Evoluțiile geopolitice din ultimele luni reprezintă un alt factor care apasă asupra pieței carburanților. Cristian Bușoi face referire la prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu și la atacurile asupra infrastructurii energetice în cadrul războiului din Ucraina.

Aceste evoluții pot influența atât disponibilitatea produselor petroliere, cât și costurile de transport și aprovizionare.

Bușoi atrage atenția și asupra problemelor logistice și de securitate din Marea Neagră și Marea Roșie. Riscurile asociate transportului pe aceste rute au dus la creșterea costurilor pentru transport și asigurare și au afectat disponibilitatea anumitor cantități de motorină.

La toate acestea se adaugă cererea ridicată specifică perioadei de vară. Sezonul vacanțelor, transporturile și activitățile agricole contribuie la menținerea unui nivel ridicat al consumului de motorină.

Astfel, reducerea accizei reprezintă doar unul dintre elementele care influențează prețul final de la pompă. Creșterea costurilor de achiziție, evoluția cotațiilor internaționale, cursul valutar, transportul și cererea sezonieră pot diminua sau chiar anula, într-o anumită perioadă, efectul reducerii fiscale.