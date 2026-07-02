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SUA desemnează banda ecuadoriană Los Chone Killers drept organizație teroristă

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SUA desemnează banda ecuadoriană Los Chone Killers drept organizație teroristăMarco Rubio / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite au desemnat miercuri banda infracțională ecuadoriană Los Chone Killers drept organizație teroristă străină, a anunțat secretarul de stat american, Marco Rubio, potrivit Le Figaro.

Decizia permite autorităților americane să aplice sancțiuni și să inițieze proceduri judiciare împotriva liderilor grupării și a persoanelor asociate acesteia.

Anunțul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Washington și autoritățile din Ecuador, într-un moment în care violența provocată de grupările de crimă organizată și traficul internațional de droguri continuă să afecteze securitatea țării sud-americane.

Marco Rubio: Gruparea este responsabilă pentru atacuri și asasinate

Într-un comunicat oficial, Marco Rubio a declarat că Los Chone Killers a comis numeroase atacuri împotriva civililor, forțelor de ordine și oficialilor guvernamentali. Potrivit șefului diplomației americane, gruparea este responsabilă și pentru „asasinarea unor personalități publice în cazuri care au atras o atenție deosebită”.

Prin includerea pe lista organizațiilor teroriste străine, Statele Unite pot impune sancțiuni suplimentare și pot urmări penal persoanele care oferă sprijin material sau financiar grupării.

Cooperare între SUA și Ecuador în lupta împotriva crimei organizate

Marco Rubio a afirmat că administrația președintelui Donald Trump va continua colaborarea cu Ecuador și cu președintele Daniel Noboa pentru combaterea rețelelor criminale din regiune.

Politia Ecuador

Politia Ecuador. Sursă foto: Facebook

„Administrația Trump, în parteneriat cu Ecuador și președintele Daniel Noboa, va continua să protejeze continentul nostru, împiedicând drogurile ilegale să ajungă pe străzile noastre și eliminând sursele de finanțare ale narcoteroriștilor violenți”, a transmis secretarul de stat american.

Ecuador, tot mai afectat de traficul internațional de droguri

În ultimii ani, Ecuadorul a devenit unul dintre principalele puncte de tranzit pentru cocaina produsă în Columbia. O mare parte din droguri este expediată către piețele internaționale prin portul Guayaquil, unul dintre cele mai importante din regiune.

În contextul escaladării violenței, președintele Daniel Noboa a instituit restricții de circulație și a mobilizat armata în mai multe provincii, în cadrul unei campanii susținute de Statele Unite pentru destructurarea grupărilor criminale.

Mai multe grupări din America Latină au fost incluse pe lista SUA

Los Chone Killers se alătură altor organizații criminale latino-americane desemnate de Washington drept organizații teroriste străine.

Printre acestea se numără gruparea venezueleană Tren de Aragua și cartelul mexican Sinaloa, considerate de autoritățile americane amenințări majore la adresa securității regionale.

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