Curtea de Apel din Regatul Unit a decis că guvernul britanic a procedat legal atunci când a inclus grupul de activiști Palestine Action pe lista organizațiilor interzise în baza legislației antiteroriste, potrivit informațiilor furnizate de Al Jazeera.

Hotărârea, pronunțată luni, reprezintă o victorie importantă pentru autoritățile britanice și menține în vigoare una dintre cele mai controversate decizii luate în ultimii ani în domeniul securității.

Decizia are implicații directe pentru mii de susținători ai grupului. De la interzicerea Palestine Action în vara anului trecut, aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în contextul protestelor și manifestațiilor organizate în sprijinul organizației.

În motivarea publicată luni, judecătorii au recunoscut caracterul controversat al deciziei, însă au concluzionat că activitățile grupului depășesc limitele protestului legitim.

„Interzicerea unei organizații precum Palestine Action este extrem de controversată. Însă este o eroare fundamentală să fie ignorat faptul că Palestine Action promovează în mod deschis acte ilegale de violență care echivalează cu terorismul”, se arată în hotărârea Curții de Apel.

Verdictul a fost pronunțat de un complet format din cinci judecători, inclusiv cei mai înalți doi magistrați ai sistemului judiciar din Anglia și Țara Galilor.

Palestine Action a fost fondată în urmă cu șase ani și se definește ca o mișcare dedicată opririi participării companiilor internaționale la ceea ce grupul descrie drept „regimul genocidar și de apartheid al Israelului”.

Autoritățile britanice au decis interzicerea Palestine Action după o serie de acțiuni de sabotaj și distrugeri materiale care au vizat companii implicate în producția de armament pentru Israel.

Printre țintele grupului s-au numărat instalații și facilități asociate companiei israeliene Elbit Systems, grupului italian Leonardo, companiei franceze Thales și firmei americane Teledyne.

Potrivit poliției britanice, acțiunile organizației au provocat pagube de ordinul milioanelor de lire sterline.

Unul dintre incidentele care au accelerat procesul de interzicere a avut loc pe 20 iunie 2025, când activiști ai Palestine Action au pătruns la baza aeriană RAF Brize Norton din Oxfordshire și au pulverizat vopsea roșie pe două aeronave militare britanice.

La scurt timp după incident, Parlamentul britanic a votat în favoarea includerii grupului pe lista organizațiilor teroriste, alături de grupări armate precum al-Qaeda și ISIS.

După interzicerea organizației, cofondatoarea Palestine Action, Huda Ammori, a contestat decizia în instanță.

În februarie, Înalta Curte a considerat că măsura adoptată de guvern este „ilegală și disproporționată”, oferind o victorie importantă activiștilor.

Guvernul britanic a contestat însă imediat hotărârea.

🚨🚨 Palestine Action ban upheld. The judge’s damning verdict on their charade: “Palestine Action overtly promotes unlawful violence amounting to terrorism. It is not, as it claims, a direct action civil disobedience protest group, like the suffragettes” pic.twitter.com/pVgiXolLIO — Alex Hearn (@hearnimator) June 15, 2026

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, declara atunci:

„Sunt dezamăgită de decizia instanței și nu sunt de acord cu ideea că interzicerea acestei organizații teroriste ar fi disproporționată.”

Curtea de Apel i-a dat acum dreptate executivului de la Londra.

Potrivit judecătorilor, „ministrul de Interne avea competența instituțională și responsabilitatea democratică de a lua această decizie”, iar măsura a fost „proporțională și legală”.

La scurt timp după pronunțarea deciziei, susținători ai Palestine Action s-au adunat în fața Curții de Apel din Londra pentru a protesta.

Poliția Metropolitană a anunțat noi arestări și a transmis că va continua să aplice legislația privind organizațiile interzise.

În prezent, simpla susținere publică a unei organizații incluse pe lista grupărilor proscrise poate constitui infracțiune în Regatul Unit.

Cofondatoarea grupului, Huda Ammori, a declarat că organizația va continua lupta juridică și va încerca să obțină anularea deciziei.

„Vom lupta până la capăt. Vom solicita permisiunea de a face apel la Curtea Supremă și, dacă va fi necesar, vom duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a afirmat Ammori.

Ea a descris hotărârea drept „unul dintre cele mai extreme atacuri asupra libertății de exprimare și a dreptului la protest din istoria modernă a Marii Britanii”.

UK Govt awaits decision on its appeal to maintain ban on “Palestine Action” and keep the group as a proscribed terrorist organisation. At the Court of Appeal in London for @AJENews. pic.twitter.com/FYbj3az80w — Richard Gaisford (@richardgaisford) June 15, 2026

Critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Anas Mustapha, șeful departamentului de advocacy publică al CAGE International, a declarat:

„Această hotărâre ne arată exact la ce servesc aceste puteri. Nu sunt mecanisme de protecție împotriva violenței, ci instrumente autoritare pentru reducerea la tăcere a disidenței.”

La rândul său, Thomas Bell, director interimar al Human Rights Watch în Regatul Unit, a afirmat:

„Această decizie dezastruoasă consolidează și mai mult poziția Regatului Unit printre statele care se îndepărtează de respectarea drepturilor omului prin clasificarea actelor de protest drept terorism.”

Bell a susținut că eventualele fapte de distrugere ar trebui sancționate prin legislația penală obișnuită și nu prin utilizarea legislației antiteroriste.

Cazul Palestine Action rămâne unul dintre cele mai disputate subiecte din spațiul public britanic. Susținătorii interdicției argumentează că grupul a provocat daune semnificative și a promovat acțiuni ilegale împotriva infrastructurii și companiilor vizate.

De cealaltă parte, criticii consideră că autoritățile au extins excesiv definiția terorismului și au creat un precedent care ar putea afecta libertatea de exprimare și dreptul la protest.

Decizia Curții de Apel nu încheie însă disputa. Organizația a anunțat că va continua demersurile juridice la cele mai înalte instanțe britanice și europene.