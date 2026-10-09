Anda Adam ar avea datorii foarte mari la ANAF. Soțul artistei, implicat într-un nou proces

Una dintre firmele administrate de Anda Adam ar avea datorii de peste 1,26 milioane de lei, potrivit bilanțului financiar aferent anului 2025. Societatea a fost vizată și de mai multe somații emise de ANAF între august 2025 și mai 2026. În paralel, soțul cântăreței, Joseph Adam, este implicat într-un nou litigiu privind o afacere din Cluj-Napoca, după ce firma asociată acestuia a pierdut un proces în care solicitase 100.000 de euro, plus TVA.

În același timp, Joseph Adam, soțul artistei, este implicat într-un nou litigiu legat de fostul club Diamond din Cluj-Napoca. Societatea prin care a funcționat localul a deschis o altă acțiune în instanță împotriva companiei de la care fusese închiriat spațiul.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, societatea BY ANDA ADAM SRL, administrată de cântăreață, apare în mai multe anunțuri colective ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Instituția a emis două somații în august 2025, urmate de alte trei documente datate 23 februarie, 2 aprilie și 4 mai 2026. Anunțurile consultate nu arată ce sume erau vizate de aceste somații și nici dacă obligațiile respective au fost achitate ulterior. De asemenea, firma nu apărea pe lista publică a contribuabililor cu datorii fiscale restante la 30 iunie 2026.

Datele financiare raportate pentru anul 2025 indică însă o situație diferită în ceea ce privește datoriile totale ale societății. BY ANDA ADAM SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 82.126 de lei și o pierdere netă de 93.469 de lei.

În același bilanț figurează datorii totale de 1.268.715 lei, echivalentul a peste 250.000 de euro. La sfârșitul anului, disponibilitățile bănești din conturi și casierie erau de numai 1.103 lei. Datoriile totale înscrise în bilanț nu trebuie însă confundate cu restanțele fiscale. Documentele prezentate nu stabilesc că întreaga sumă ar fi datorată ANAF. O altă societate administrată de artistă, ANDA ADAM COMPANY SRL, și-a încetat activitatea. La nouă zile după această dată, ANAF a emis o somație și pe numele firmei respective.

Problemele din mediul de afaceri nu s-ar limita la societățile administrate de cântăreață, susține sursa citată. Joseph Adam, cunoscut și sub porecla „Aquaman de România”, a fost implicat într-un conflict judiciar legat de închiderea clubului Diamond din Cluj-Napoca, în care familia investise sume importante.

Litigiul a avut loc între OLD CAT SRL, societatea prin care a funcționat clubul, și FLORA SA, firma care închiriase spațiul comercial.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, reprezentanții OLD CAT SRL au susținut că, după achitarea unor datorii și încheierea unei înțelegeri amiabile, activitatea clubului ar fi trebuit să continue până în mai 2026.

Cu toate acestea, societatea a fost evacuată din imobil. Ulterior, bunurile și investițiile realizate în spațiul respectiv au devenit obiectul unui litigiu.

Potrivit publicației Cancan, în procesul anterior, OLD CAT SRL a cerut în instanță 100.000 de euro, plus TVA, reprezentând valoarea investițiilor și îmbunătățirilor efectuate în imobilul închiriat. Cererea a fost respinsă în primă instanță, iar hotărârea nu a fost schimbată în apel.

Judecătorii au respins apelul formulat de societate ca nefondat. În cazul lui Joseph Adam, care contestase decizia în nume propriu, instanța a respins apelul pentru lipsa calității procesuale active.

Astfel, firma nu a obținut suma solicitată în cadrul acelui proces.

Conflictul dintre cele două societăți a continuat printr-o nouă acțiune judiciară. Pe 16 septembrie 2026, la Tribunalul Cluj a fost înregistrat un dosar având ca obiect „pretenții”.

Reclamanta este din nou OLD CAT SRL, iar pârâta este FLORA SA, aceeași companie implicată în litigiul anterior.

În documentele publice prezentate de sursa citată nu este indicată valoarea pretențiilor formulate în noua cauză. De asemenea, informațiile disponibile nu permit stabilirea faptului că societatea încearcă să recupereze aceleași investiții pentru care solicitase anterior 100.000 de euro, plus TVA.

Dosarul se află în faza de fond, iar la ultima actualizare publică menționată nu fusese stabilit un termen de judecată.