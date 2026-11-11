Datoriile acumulate la bănci, facturile restante sau obligațiile financiare către asociațiile de proprietari pot ajunge în instanță și, ulterior, la executare silită. În astfel de situații, pensia poate deveni sursă pentru recuperarea sumelor datorate, potrivit Codului de procedură civilă. Cu toate acestea, legislația nu le permite creditorilor să lase un pensionar fără întregul venit lunar.

Valoarea reținerilor este stabilită în funcție de natura datoriei, de numărul creditorilor și de nivelul pensiei. Există inclusiv o prevedere specială pentru persoanele cu venituri sub salariul minim net, care limitează suplimentar sumele ce pot fi executate.

Pentru datoriile rezultate din contracte de credit, facturi neachitate sau alte obligații financiare obișnuite, limita de executare este de 33,33% din pensia netă. Regula este prevăzută de articolul 729 din Codul de procedură civilă.

Un regim diferit se aplică sumelor datorate cu titlu de întreținere sau alocațiilor pentru copii. În aceste cazuri, reținerea poate ajunge la 50% din venitul lunar.

Diferența este importantă și pentru pensionarii care au acumulat restanțe la întreținerea apartamentului. Aceste obligații nu intră în categoria pensiei de întreținere datorate membrilor familiei, ci sunt tratate drept datorii obișnuite.

Astfel, la o pensie netă de 3.600 de lei, un creditor care urmărește recuperarea unui credit bancar poate obține lunar cel mult 1.200 de lei. Pensionarului îi rămân 2.400 de lei.

Existența mai multor datorii nu permite creditorilor să rețină separat câte o treime din pensie, fără respectarea unui plafon general.

Atunci când sunt deschise mai multe executări silite, totalul reținerilor nu poate depăși, de regulă, jumătate din venitul net lunar. Această limită se aplică indiferent de numărul dosarelor de executare.

În cazul unei pensii de 3.600 de lei, toate reținerile cumulate trebuie să se încadreze în limita de 1.800 de lei. Prin urmare, dacă există doi creditori care solicită recuperarea unor datorii, suma totală nu poate depăși plafonul stabilit de lege.

Pentru pensionarii cu venituri reduse există o regulă suplimentară de protecție. Articolul 729 alineatul (3) din Codul de procedură civilă stabilește că, atunci când venitul periodic destinat asigurării mijloacelor de existență este inferior salariului minim net pe economie, poate fi urmărită numai partea care depășește jumătate din acest salariu.

De exemplu, la un salariu minim net ipotetic de 2.600 de lei, pragul protejat ar fi de 1.300 de lei. Un pensionar care primește 1.500 de lei ar avea o diferență de numai 200 de lei peste această limită.

Într-o asemenea situație, creditorul nu poate calcula automat poprirea prin aplicarea procentului obișnuit de o treime din pensie. Reținerea trebuie raportată la pragul special prevăzut de lege și la valoarea salariului minim net valabilă în perioada respectivă.

Unele situații devin mai complicate atunci când executarea silită vizează și contul bancar în care este virată pensia.

Dacă instituția care plătește pensia a efectuat deja o reținere, iar banca primește la rândul său o adresă de poprire, trebuie verificat dacă sumele blocate provin din același venit și dacă limitele legale sunt respectate.

Articolul 781 alineatul (2) din Codul de procedură civilă reglementează urmărirea sumelor existente în conturile bancare, inclusiv în cazul veniturilor care beneficiază de protecție legală.

Spre exemplu, pentru o pensie de 3.600 de lei, dacă au fost reținuți deja 1.200 de lei pentru un credit, nu poate fi aplicată încă o reținere pentru aceeași executare astfel încât pensionarul să suporte o poprire peste plafonul legal.

Situația este diferită în cazul economiilor acumulate în cont sau al banilor proveniți din alte surse, care pot avea un regim juridic distinct.

Pensionarii care consideră că li s-au reținut sume peste limitele legale pot cere verificarea modului în care a fost calculată poprirea.

Pentru clarificarea situației sunt necesare documentele care arată temeiul executării și toate operațiunile efectuate. Printre acestea se numără:

Adresa de înființare a popririi;

Titlul executoriu;

Încheierea de încuviințare a executării silite;

Calculul debitului solicitat de creditor;

Evidența cheltuielilor de executare;

Talonul de pensie;

Extrasele bancare;

Dacă apar diferențe între sumele care puteau fi reținute și cele efectiv blocate, pensionarul poate cere în scris corectarea calculului și eliberarea banilor care nu pot fi urmăriți.

O altă cale este contestația la executare. Articolul 715 din Codul de procedură civilă stabilește un termen general de 15 zile pentru introducerea acesteia.

Simpla depunere a contestației nu oprește executarea. Suspendarea trebuie solicitată separat instanței, în condițiile articolului 719 din Codul de procedură civilă.

Cheltuielile judiciare sunt reglementate de OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Pentru contestația referitoare la executarea silită propriu-zisă, taxa se stabilește în funcție de obiectul cererii, fără să poată depăși 1.000 de lei. Pentru solicitarea suspendării executării silite, taxa judiciară de timbru este de 50 de lei.

În cazul în care pensionarul formulează și cereri care vizează fondul dreptului, valoarea taxelor poate fi calculată după alte reguli.

Persoanele care nu dispun de resursele necesare pentru plata cheltuielilor de judecată pot solicita ajutor public judiciar, potrivit OUG nr. 51/2008.