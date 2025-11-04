Monden

Joseph Adam, replici neașteptate pentru Anda Adam la Asia Express

Anda Adam. Sursa foto Captură video
Joseph Adam a răbufnit la adresa soției lui, chiar în emisiune, în fața camerelor de filmat. Acesta i-a adresat o serie de replici acide.

Joseph Adam nu a mai răbdat

Soțul cântăreței a avut o serie de răbufniri la adresa soției sale, celebra Anda Adam. ”Dormi pe tine, de când te-am cunoscut dormi pe tine, acum continui să dormi pe tine degeaba”, a spus acesta.

Dar Joseph a mai adăugat ceva când cei doi au vânat un taxi. ”Noi la taxi, asta înseamnă că dacă ni-l plătește cineva avem voie. Ești turcă, zici că în Turcia te-ai născut. Degeaba ai cântat în 23 de țări. Hai să stăm așa că nu vrei tu…”, a mai apreciat bărbatul.

Internauții de partea lui

Culmea este că majoritatea internauților au fost de partea lui în această situație. ”Lasă că acuma se abține că este filmată, dar vede el când ajunge acasă ceartă și tam-tam pentru aceste vorbe. Aqua Man a băut și el un pic la o misiune și a avut și el curajul să îi spună ce crede despre ea, vedeta familiei, atotștiutoarea în orice.

Victor Ciutacu îi amintește Ancăi Alexandrescu de Nordis: Doamna Marș ar putea să-și încheie campania în fundul curții
Victor Ciutacu îi amintește Ancăi Alexandrescu de Nordis: Doamna Marș ar putea să-și încheie campania în fundul curții
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare
Anda Adam

Anda Adam și soțul. Sursă foto: Facebook

Te-ai răcorit Aqua Man”, i-a transmis un comentator. ”Copiii și bețivii spun mereu adevărul.  El nu e bețiv dar s-a abțiguit suficient încât să iasă adevărul”, a mai scris o altă persoană.

”Bărbat nu glumă”

Doar că nu toți internauții au fost de acord cu modul în care Joseph a reacționat. ”Ce bine se "înțeleg" ăștia, în luna de miere el o alintă și o face tâmpită și o jignește tot timpul, se fofilează când e mai greu, bărbat nu glumă!”, a mai spus o altă persoană.

”Cât să mai rabde și săracu om... Noroc că a băut bine la proba anterioară și și-a dat drumul la limbă” a apreciat un alt comentator. Cert este că cei doi au ajuns să fie printre ultimele echipe rămase în cursă pentru câștigareaAsia Express.

România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie

