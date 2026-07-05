Începând cu 1 iulie 2026, o parte dintre femeile din România vor ieși la pensie mai târziu, ca urmare a calendarului de aplicare prevăzut de Legea nr. 360/2023. Pentru generațiile vizate de această etapă, vârsta standard de pensionare ajunge la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai mult decât în prima parte a anului.

Modificarea face parte din procesul de majorare treptată a vârstei de pensionare pentru femei, care va continua până în 2035, când aceasta va ajunge la 65 de ani, egalând pragul aplicabil bărbaților.

Noua regulă nu se aplică simultan tuturor femeilor. Legea prevede o creștere etapizată, astfel încât momentul în care poate fi depus dosarul de pensionare diferă în funcție de data nașterii fiecărei persoane.

Condițiile exacte sunt stabilite în Anexa nr. 5 a Legii 360/2023, care precizează pentru fiecare generație vârsta standard de pensionare, momentul la care poate fi solicitată pensia, precum și stagiul complet și stagiul minim de cotizare.

Diferențele pot fi observate chiar și între persoane născute în același an. De exemplu, o femeie născută în iulie 1963 poate solicita pensia în ianuarie 2026, după împlinirea vârstei de 62 de ani și 6 luni. În schimb, o femeie născută în decembrie 1963 va putea depune cererea abia în iulie 2026, când va împlini 62 de ani și 7 luni.

Până la sfârșitul lunii iunie, femeile care îndeplineau condițiile prevăzute de lege se puteau pensiona la 62 de ani și 6 luni. Începând cu 1 iulie, pentru generațiile incluse în noua etapă de eșalonare, pragul crește la 62 de ani și 7 luni și va rămâne la acest nivel până la finalul anului.

Pentru femeile născute înaintea generațiilor vizate de această etapă nu intervin modificări. Acestea vor ieși la pensie conform condițiilor care le erau deja aplicabile, potrivit calendarului prevăzut de lege.

Specialiștii recomandă verificarea Anexei nr. 5 din Legea 360/2023, deoarece data exactă a pensionării este stabilită individual, în funcție de luna și anul nașterii, precum și de stagiul de cotizare realizat. Astfel, chiar și o diferență de câteva luni în data nașterii poate schimba momentul la care poate fi solicitată pensia.