Celebrul Duke of York's Theatre din Londra va fi redenumit, punând capăt unei tradiții de peste 130 de ani. Proprietarul clădirii, ATG Entertainment, a anunțat că instituția va purta numele dramaturgului britanic Sir Tom Stoppard, într-un omagiu adus unuia dintre cei mai importanți autori ai teatrului contemporan, potrivit Daily Express.

Schimbarea înseamnă că teatrul nu va mai purta denumirea „Duke of York”, titlu asociat în prezent fostului prinț Andrew. Decizia vine la câțiva ani după ce fiul regelui Charles al III-lea a fost retras din viața publică regală și a renunțat la atribuțiile oficiale, în contextul controverselor generate de relația sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Reprezentanții ATG Entertainment nu au precizat însă că redenumirea are legătură cu situația prințului Andrew.

Compania care administrează teatrul a explicat că schimbarea reprezintă un „tribut de durată” adus lui Sir Tom Stoppard, dramaturg și scenarist considerat una dintre cele mai importante figuri ale teatrului britanic. Acesta a murit în noiembrie anul trecut, la vârsta de 88 de ani.

Andrew Rawlinson, director de business al ATG Entertainment pentru Londra, a declarat că Stoppard a lăsat în urmă unele dintre cele mai apreciate opere din teatrul britanic.

„Sir Tom Stoppard a oferit teatrului britanic unele dintre cele mai strălucite și îndrăgite lucrări, făcând acest lucru cu inteligență și umanitate, pe care publicul le-a purtat mereu cu el după fiecare spectacol”, a transmis acesta.

Cei patru copii ai dramaturgului – Ollie, Barny, Will și Ed Stoppard – au salutat decizia și au afirmat că West End-ul londonez a ocupat întotdeauna un loc special în viața tatălui lor.

Clădirea a fost inaugurată sub numele Trafalgar Square Theatre, însă în 1895 a fost redenumită Duke of York's Theatre, în onoarea ducelui care avea să devină ulterior regele George al V-lea al Marii Britanii.

De-a lungul deceniilor, teatrul a devenit unul dintre cele mai cunoscute spații culturale din West End, găzduind numeroase producții de succes și premiere importante.

Redenumirea teatrului se adaugă unei serii de schimbări similare produse în ultimii ani în Regatul Unit.

Cursa hipică Duke of York Stakes poartă acum numele Minster Stakes, iar fostul pub Duke of York din gara orașului York a fost redenumit Line and Whistle.

În Carrickfergus, Irlanda de Nord, autoritățile locale au aprobat schimbarea denumirii străzii Prince Andrew Way, iar în Hellesdon, lângă Norwich, au existat solicitări pentru modificarea numelui Prince Andrew's Road.

Tot anul trecut, portretul prințului Andrew care era expus în fostul pub Duke of York din centrul Londrei a fost îndepărtat.