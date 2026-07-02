Bacalaureat 2026: Absolvenții susțin joi proba la alegere a profilului

Examenul național de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu cea de-a treia probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării. Este ultima probă pentru majoritatea absolvenților, cu excepția celor care aparțin minorităților naționale, care vor susține vineri examenul la Limba și literatura maternă.

Cei de la profilul real pot alege să susțină proba la una dintre materiile Fizică, Biologie, Chimie și Informatică, iar cei de la profilul umanist pot opta pentru Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

Elevii susțin examenul, la alegere, în funcție de profil și specializare, la una dintre următoarele discipline:

Anatomie și fiziologie umană;

Biologie vegetală și animală;

Chimie;

Economie;

Fizică;

Geografie;

Informatică;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Sociologie;

Filosofie.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar proba începe la ora 09:00. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8.30 – 9.00, profesorii asistenți le vor explica regulile de desfășurare a probei. În sălile de examen, candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar proba este monitorizată audio-video.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare. Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)

– Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00–18:00) 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

În această sesiune a bacalaureatului sunt înscriși aproape 131.000 de elevi, potrivit datelor Ministerului Educației. Pentru a promova examenul, un elev trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă, iar media generală trebuie să fie cel puțin 6.