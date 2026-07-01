Candidații la sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8.30 – 9.00, profesorii asistenți le vor prezenta regulile de desfășurare a probei.

În sălile de examen, elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Proba este monitorizată audio-video.

Miercuri se desfășoară proba obligatorie a profilului, amânată din ziua de marți, din cauza caniculei, la matematică sau istorie.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare. Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Cei care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.

Elevii prinși cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu. În acest caz, ei nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Din cauza temperaturilor ridicate anunțate, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare să ia măsuri suplimentare pentru protejarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor. Inspectoratele trebuie să asigure acces permanent la apă potabilă în centrele de examen. De asemenea, sălile de examen și spațiile de evaluare vor fi organizate, acolo unde este posibil, în încăperi mai ferite de soare.

Ministerul recomandă folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat. În centrele fără instalații de climatizare, pot fi utilizate ventilatoare, aparate mobile de aer condiționat sau alte mijloace tehnice disponibile.

29 iunie 2026 – Proba scrisă la Limba și literatura română

– Proba scrisă la Limba și literatura română 1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

– Proba obligatorie a profilului – probă scrisă 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

– Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

– Limba și literatura maternă – probă scrisă 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)

– Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00–18:00) 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Ministerul Educației recomandă candidaților să ajungă la timp la centrele de examen și să respecte cu strictețe regulile stabilite.