Un partid politic din Noua Zeelandă, care ar putea ajunge să dețină echilibrul de putere după alegerile parlamentare din noiembrie, propune introducerea unui venit de bază pentru aproape toți adulții, finanțat în principal printr-o nouă taxă pe valoarea terenurilor, potrivit agenției Reuters.

The Opportunity Party (TOP) susține că măsura ar putea reduce și prețurile locuințelor, prin mutarea unei părți importante a poverii fiscale de pe muncă pe proprietate.

Partidul este condus de Qiulae „Q” Wong, în vârstă de 38 de ani, care a preluat conducerea formațiunii în noiembrie 2025. TOP încearcă să depășească pragul electoral de 5% necesar pentru reprezentarea în Parlament, iar sondajele recente au indicat că formațiunea se apropie sau trece de acest nivel. Alegerile generale din Noua Zeelandă sunt programate pentru 7 noiembrie 2026.

Piesa centrală a programului economic al Opportunity Party este așa-numitul „Citizen's Income”, un venit de bază de până la 370 de dolari neozeelandezi pe săptămână, echivalentul a aproximativ 19.400 de dolari pe an.

Conform propunerii prezentate de partid, plata ar fi acordată adulților de peste 18 ani care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Sistemul ar înlocui mai multe dintre principalele forme de ajutor social, între care indemnizația pentru șomaj și unele forme de sprijin pentru studenți și părinți singuri.

Partidul susține că noul mecanism ar simplifica sistemul de protecție socială și ar reduce situațiile în care beneficiarii pierd o parte importantă din sprijin atunci când încep să obțină venituri din muncă.

Finanțarea venitului de bază ar veni în principal dintr-o taxă anuală aplicată valorii terenurilor.

Opportunity propune o taxă de 1,75% pentru terenurile urbane și de 0,5% pentru terenurile rurale. Spre deosebire de sistemele care taxează doar anumite tipuri de proprietăți, propunerea vizează valoarea terenului și urmărește să reducă avantajul economic al deținerii unor active imobiliare.

Argumentul formațiunii este că o parte mai mare din povara fiscală ar trebui transferată de la veniturile obținute prin muncă spre averea acumulată în proprietăți.

Wong a susținut că prețurile locuințelor din Noua Zeelandă au ajuns la niveluri greu de susținut pentru cumpărătorii tineri. Potrivit acesteia, raportul dintre prețul unei locuințe și venitul unei gospodării a ajuns la aproximativ șapte, față de circa trei în perioada în care generația părinților săi își cumpăra prima locuință.

TOP susține că modelarea sa economică indică o reducere cu aproximativ 10-15% a prețurilor locuințelor ca efect al taxării terenurilor.

Raționamentul partidului este că impozitarea valorii terenului ar diminua atractivitatea speculațiilor imobiliare și ar transfera o parte din presiunea fiscală către proprietarii de terenuri. În același timp, partidul afirmă că aproximativ 90% dintre neozeelandezi ar fi cel puțin la fel de bine situați financiar după aplicarea întregului pachet fiscal.

Aceste estimări reprezintă însă proiecțiile Opportunity Party, nu un rezultat garantat al unei eventuale reforme. Sustenabilitatea financiară a propunerii a fost deja contestată de economiști și comentatori care au pus sub semnul întrebării veniturile estimate din taxa pe teren și costul real al venitului de bază.

Planul se lovește de un obstacol politic important: principalele două partide au respins ideea taxei propuse de Opportunity.

Liderul Partidului Național, Christopher Luxon, a exclus în iulie o eventuală colaborare cu TOP, argumentând că formațiunea propune creșteri de taxe. Labour a respins, la rândul său, adoptarea taxei pe teren propuse de Opportunity.

În aceste condiții, chiar dacă TOP ar intra în Parlament și ar ajunge să fie necesar pentru formarea unei majorități, nu este clar dacă partidul ar putea impune una dintre principalele sale măsuri fiscale.

Wong a recunoscut că reforma fiscală reprezintă o solicitare dificilă pentru un partid care ar intra pentru prima dată în Parlament. Ea a indicat însă că formațiunea ar putea încerca să obțină un rol în zona finanțelor publice sau a colectării taxelor pentru a continua promovarea reformei.

Ascensiunea Opportunity Party schimbă și calculele electorale. Formațiunea a fost mult timp sub pragul de 5%, însă sondajele din 2026 au indicat o creștere a sprijinului pentru partid.

Un sondaj RNZ-Reid Research din iulie o plasa la 4,7%, foarte aproape de pragul necesar pentru intrarea în Parlament.

Într-un sistem electoral în care partidele mai mici pot deveni decisive pentru formarea unei majorități, câteva procente pot avea o importanță disproporționat de mare. TOP încearcă astfel să se poziționeze ca formațiune capabilă să negocieze cu partidele mai mari după alegeri.

Venitul de bază și taxa pe teren fac parte dintr-un pachet fiscal mai amplu.

Opportunity propune simplificarea sistemului de impozitare a veniturilor, cu trei cote principale cuprinse între 28% și 39%. Formațiunea susține că veniturile obținute din muncă ar trebui taxate mai puțin, în timp ce proprietatea și activele ar trebui să suporte o parte mai mare din povara fiscală.

Planul include și o reformă a sistemului KiwiSaver, prin contribuții obligatorii care ar urma să crească treptat până la 6% pentru angajați și 6% pentru angajatori.

Partidul mai vrea măsuri pentru creșterea concurenței în sectoare precum supermarketurile și sistemul bancar, precum și reguli mai stricte privind activitatea de lobby și donațiile politice.

Impactul real al programului Opportunity va depinde în primul rând de rezultatul alegerilor din 7 noiembrie și de numărul de mandate obținute de formațiune.

Dacă TOP trece pragul de 5% și nici National, nici Labour nu obțin singure suficiente mandate pentru a forma un guvern, parlamentarii partidului ar putea deveni importanți în negocierile pentru formarea majorității.

Deocamdată, însă, principala reformă fiscală a formațiunii nu beneficiază de susținerea celor două mari partide. Pentru Opportunity, alegerile din noiembrie vor reprezenta atât testul electoral al popularității lui Qiulae Wong, cât și primul test pentru viabilitatea unui program bazat pe venit universal, taxarea terenurilor și reducerea poverii fiscale asupra muncii.