Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a avut joi seară în Insula de Sud a Noii Zeelande, în apropierea uneia dintre cele mai cunoscute regiuni turistice ale țării. În urma seismului, autoritățile au activat o alertă de tsunami, însă aceasta a fost anulată după reevaluarea situației, potrivit The Independent.

Potrivit autorităților din Noua Zeelandă, cutremurul a avut loc la ora locală 21:14, iar epicentrul a fost localizat la aproximativ 40 de kilometri nord de orașul Te Anau, principalul punct de acces către regiunea turistică Fiordland.

Inițial, magnitudinea seismului a fost estimată la 6,3, însă specialiștii au revizuit ulterior valoarea la 5,9.

Cutremurul a fost resimțit puternic în zona afectată, iar numeroși locuitori au ieșit din locuințe din cauza mișcărilor seismice. Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube materiale semnificative.

După producerea seismului, Agenția Națională pentru Managementul Urgențelor (NEMA) a emis preventiv o avertizare de tsunami, însă aceasta a fost retrasă ulterior.

Cu toate acestea, autoritățile avertizează că în zonele de coastă pot apărea în continuare curenți puternici și neobișnuiți, precum și valuri imprevizibile la țărm. Din acest motiv, persoanele aflate pe ambarcațiuni sau în porturi au fost sfătuite să revină la mal și să nu iasă din nou pe mare până la emiterea unor noi recomandări oficiale.

Conform GeoNet, instituția responsabilă cu monitorizarea activității seismice din Noua Zeelandă, peste 20.000 de persoane au transmis că au resimțit cutremurul. Recent, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, produse pe 24 iunie, care au provocat una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a țării. Potrivit celor mai noi date oficiale, numărul persoanelor care și-au pierdut viața a ajuns la aproximativ 4.500, iar peste 16.700 de oameni au fost răniți.

Autoritățile venezuelene au anunțat că 4.490 de persoane au murit în urma seismelor, în creștere față de raportarea anterioară, care indica 4.333 de victime. În schimb, nu au fost oferite informații actualizate privind numărul persoanelor dispărute, deși Organizația Națiunilor Unite estima, la scurt timp după dezastru, că aproximativ 50.000 de oameni nu puteau fi localizați.