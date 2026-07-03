Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs vineri, 3 iulie, în estul Indoneziei, într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică intensă. Autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami, iar până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit agenției Reuters.

Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la ora 11:31, ora locală (02:31 GMT), la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Epicentrul a fost localizat la circa 58 de kilometri vest de orașul Tobelo, din provincia North Maluku.

Autoritățile indoneziene monitorizează în continuare situația, însă primele informații indică faptul că seismul nu a provocat efecte semnificative.

Locuitorii din nordul provinciei Maluku au simțit puternic mișcarea seismică, iar unii au povestit că experiența le-a amintit de cutremurele devastatoare produse în trecut în această regiune.

„Stăteam și beam o cafea la un chioșc de pe marginea drumului când, dintr-odată, scaunul a început să se legene. M-am speriat pentru o clipă, pentru că încă sunt marcat de cutremurele din trecut”, a declarat Umar Abbas, locuitor al orașului Ternate, situat la aproximativ 114 kilometri de epicentru.

În mediul online au fost publicate imagini surprinse imediat după producerea cutremurului, în care se observă persoane ieșind din clădiri și mobilier care se mișcă în timpul seismului. Cu toate acestea, autoritățile nu au raportat până în prezent prăbușiri de clădiri sau alte incidente majore.

Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică din Indonezia (BMKG) a transmis că seismul nu întrunește condițiile necesare pentru producerea unui tsunami.

⚠️ UPDATE: Footage emerges as a strong 6.2 magnitude earthquake strikes the Maluku Sea near Dagasuli Island, Indonesia. Widely reported across North Maluku. Gempa - Indonesia - Maluku - Lindol - Sismo https://t.co/qt4ir86ZBS pic.twitter.com/FOWcELZZS5 — GeoTechWar (@geotechwar) July 3, 2026

Instituția continuă monitorizarea activității seismice și a îndemnat populația să urmărească doar informațiile oficiale.

Deși nu au fost semnalate efecte importante, autoritățile locale rămân în alertă și evaluează eventualele consecințe în zonele apropiate de epicentru.

Indonezia este amplasată pe „Cercul de Foc al Pacificului” (Pacific Ring of Fire), una dintre cele mai active zone tectonice ale lumii. Aici se întâlnesc mai multe plăci tectonice, ceea ce determină producerea frecventă a cutremurelor și a erupțiilor vulcanice.

Țara înregistrează anual sute de mișcări seismice, majoritatea de intensitate redusă sau moderată. Totuși, în trecut, unele cutremure produse în regiune au declanșat tsunamiuri devastatoare și au provocat pierderi importante de vieți omenești și distrugeri materiale.

În cazul seismului produs vineri în provincia North Maluku, autoritățile și instituțiile de monitorizare nu au identificat, până la această oră, riscuri suplimentare pentru populație.