Un nou eveniment seismic de intensitate medie a alertat autoritățile elene în cursul zilei de joi. Un cutremur de pământ cu magnitudinea 5,2 s-a produs joi în largul insulei elene Karpathos, situată în Marea Egee, a anunţat Institutul de Geodinamică din Atena, citat de AFP. Din fericire, mișcarea tectonică nu a provocat distrugeri masive sau situații de urgență majore în regiune, conform AFP.

Echipele de intervenție și autoritățile locale au monitorizat atent situația imediat după producerea seismului pentru a evalua eventualele efecte la sol. Potrivit primelor informaţii ale autorităţilor din Grecia, nu au fost raportate victime omeneşti şi nici pagube materiale. Populația din zonele afectate a resimțit puternic vibrațiile, însă panica inițială nu a fost urmată de incidente grave.

Aparatele de măsură ale specialiștilor au localizat rapid coordonatele la care s-a declanșat seismul din Marea Egee. Seismul s-a produs la ora locală 11:06 (08:06 GMT) la adâncimea de 13 kilometri şi la o distanţă de aproximativ 11 kilometri de Karpathos, o mică insulă din Arhipelagul Dodecanez, potrivit Observatorului din Atena. Datorită adâncimii relativ reduse, undele de șoc s-au propagat pe o suprafață destul de extinsă.

Impactul cutremurului nu s-a limitat doar la teritoriul insulei celei mai apropiate de epicentru, ci s-a extins și către regiunile vecine. Pe lângă insula Karpathos, cutremurul a fost resimţit şi pe insulele greceşti apropiate Rodos şi Kasos, precum şi pe coastele vestice ale Turciei, potrivit presei locale. Locuitorii și turiștii aflați pe litoralul turcesc au raportat de asemenea că au simțit mișcarea pământului.

Zona respectivă trece printr-o perioadă de instabilitate destul de pronunțată în ultima vreme, acesta fiind al doilea eveniment semnificativ din ultimele două săptămâni. În urmă cu 10 zile, un seism cu magnitudinea 5 s-a produs tot în largul insulei Karpathos, care se află în perimetrul unei falii geologice din Marea Egee.

Această dinamică este una firească pentru zona geografică în care se află teritoriul elen. Aşezată pe mai multe falii geologice, Grecia este afectată frecvent de cutremure, care se produc în principal în larg, motiv pentru care cele mai multe dintre ele nu provoacă distrugeri pe uscat.