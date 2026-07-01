Proprietarii autoturismelor avariate în urma furtunilor care au lovit Bucureștiul și județul Ilfov în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie pot solicita despăgubiri chiar dacă nu dețin o poliță CASCO. În situațiile în care pagubele au fost provocate de copaci, stâlpi sau alte elemente aflate pe domeniul public și administrate de autorități, există posibilitatea recuperării costurilor de reparație. În urma fenomenelor meteo severe au fost avariate aproape 500 de autoturisme în București și alte câteva zeci în județul Ilfov, potrivit ISUBIF.

Furtuna a provocat pagube importante, iar sute de șoferi s-au trezit cu mașinile distruse de arbori doborâți de vânt sau de alte obiecte căzute pe carosabil.

Primul pas este apelarea numărului unic de urgență 112 pentru ca incidentul să fie consemnat oficial. Ulterior, echipele de intervenție ale pompierilor sau ale serviciilor de administrare a domeniului public vor îndepărta copacul ori elementele care au avariat autoturismul.

Până la sosirea acestora, proprietarii sunt sfătuiți să fotografieze mașina din cât mai multe unghiuri, surprinzând atât avariile, cât și cauza producerii acestora. Imaginile pot reprezenta probe importante în eventualul dosar de despăgubire.

După înlăturarea pericolului, proprietarul trebuie să se prezinte la Biroul de Accidente Ușoare al Poliției Rutiere pentru obținerea autorizației de reparație.

Documentul este necesar înainte ca autoturismul să intre în service, unde va fi întocmit un deviz cu valoarea estimată a reparațiilor.

Cu autorizația și devizul de reparație, proprietarul poate solicita despăgubiri autorității responsabile de administrarea domeniului public, fie că este vorba despre primărie sau serviciul de administrare a spațiilor verzi.

În unele situații, plata daunelor poate fi rezolvată pe cale amiabilă. Totuși, în practică, astfel de înțelegeri sunt rare, iar mulți păgubiți ajung să își caute dreptatea în instanță.

În cazul unui proces civil, taxa judiciară de timbru nu mai este percepută pentru astfel de litigii. Cu toate acestea, proprietarii trebuie să suporte costurile reprezentării de către un avocat, iar soluționarea cauzei poate dura chiar și un an. De multe ori, șoferii sunt nevoiți să achite reparațiile din propriul buzunar până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Procedura este asemănătoare și atunci când autoturismul este avariat din cauza unei gropi aflate pe carosabil. Diferența este că solicitarea de despăgubire trebuie înaintată administratorului drumului, nu primăriei sau serviciului de administrare a domeniului public.

Pentru șoferii care au încheiat o poliță CASCO, procedura este considerabil mai simplă. Aceștia se adresează direct companiei de asigurări, iar despăgubirea este acordată în baza contractului, indiferent cine a provocat paguba.

Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în primele luni ale anului 2025 au fost plătite despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei pentru daune provocate de furtuni în baza polițelor CASCO.

Reprezentanții industriei atrag atenția că fenomenele meteo extreme produc tot mai frecvent pagube importante, însă doar aproximativ 10% dintre autoturismele din România beneficiază de o astfel de asigurare facultativă.