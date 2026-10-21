Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 octombrie 2026. Din Cehia 

22 octombrie

Pe 22 octombrie s-au născut Franz Liszt, Sarah Bernhardt, Catherine Deneuve, Lev Iaşin, Cleopatra Melidoneanu, Ion Coja, Nicolae Rădulescu, Doina Botez, Mircea Sandu, Dan Creimerman.

În calendarul creştin ortodox sunt Sf. Averchie şi cei şapte tineri din Efes.

Nimic, nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 22 octombrie 1844 a fost chiar un "Eveniment": aproximativ 80.000 de americani aşteptau Sfârşitul Lumii şi a Doua Venire a Lui Iisus!

Acest lucru fusese stabilit, este adevărat, la presiunea gloatei, de William Miller, un predicator baptist, bazându-se pe Cartea lui Daniel, capitolele 8 şi 9, dar nesocotind Tradiţia care spune: „Sfârşitul Lumii îi este cunoscut doar Lui Dumnezeu Tatăl, nici Fiul, nici Sfântul Duh nu s-au împărtăşit de această cunoaştere”.

Bineînţeles, spun bineînţeles, pentru că niciun om nu poate prezice ceva ce este rezervat doar Tatălui Ceresc, ei bine Sfârşitul Lumii nu a avut loc. A fost, cum i s-a spus mai târziu, Marea Decepţie.

Pragmatici, cum sunt, americanii au folosit Evenimentul şi au pus de o Biserică, Biserica Adventistă (de la event = eveniment). Chiar dacă se bazau, în mod explicit, pe ignoranţă şi minciună...

Până în prezent Sfârşitul Lumii a fost anunţat „oficial” de... nu se mai ştie câte ori, cred că a trecut mia de ori... Numai anul trecut de câteva ori! Bună afacere!

Dar, din Praga de Aur, Ruth Fraňková raportează, să nu pierdem actualitatea:

Țările din Europa Centrală ar trebui să colaboreze mai strâns în cadrul Uniunii Europene pentru a-și consolida influența, a declarat ministrul ceh de externe, Petr Macinka, după întâlnirea de miercuri cu omologul său sloven la Ljubljana.

Macinka a declarat că Cehia și Slovenia împărtășesc opinii similare cu privire la problemele europene. O cooperare regională mai strânsă va fi o prioritate în timpul președinției Cehiei a Grupului de la Vișegrad, care începe în iulie anul viitor.

Macinka a vizitat Slovenia cu o delegație de afaceri cehă și a evidențiat oportunitățile de extindere a comerțului dintre cele două țări, în special în domeniul energiei, apărării și transporturilor.

Viitorul apărării va depinde de cât de repede pot țările să adopte noile tehnologii, a declarat președintele Petr Pavel la deschiderea Forumului Forțelor Viitoare de la Praga, miercuri. El a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între guverne și industria de apărare, precum și a unei mai bune pregătiri a publicului pentru amenințările la adresa securității.

Potrivit ministrului Industriei și Comerțului, Karel Havlíček, industria de apărare devine un nou pilon al economiei cehe, alături de sectoare tradiționale precum producția de automobile și energia. El a cerut investiții în securitatea energetică, protecția cibernetică și inteligența artificială, precum și o cooperare mai strânsă între companiile mari, întreprinderile mai mici și institutele de cercetare.

Europarlamentara cehă Kateřina Konečná s-a alăturat grupului Patrioți pentru Europa din Parlamentul European, a anunțat ea miercuri pe rețelele de socializare. Fosta lideră a Partidului Comunist Ceh nu a mai fost membră a niciunui grup.

Patrioți pentru Europa este al treilea grup ca mărime din Parlamentul European. Din acesta fac parte și partidele cehe ANO și Șoferii, Adunarea Națională din Franța, Fidesz din Ungaria și alte partide de dreapta, naționaliste și eurosceptice.

Armata cehă a recrutat aproape 3.700 de soldați în acest an, a declarat miercuri ministrul Apărării, Jaromír Zůna. El a adăugat că speră să mențină un ritm similar și anul viitor.

Armata își propune să ajungă la 30.000 de soldați profesioniști și 10.000 de rezerviști activi până în 2035. O nouă strategie, în curs de pregătire pentru 2040, este așteptată să stabilească obiective mai ambițioase.

Zůna a declarat că modernizarea necesită suficient personal calificat, precum și echipamente noi. De asemenea, el a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între armată, companiile cehe de apărare și cercetători pentru a pune în funcțiune noile tehnologii mai rapid.

Zeci de oameni au urmărit miercuri dimineață demolarea unui turn minier înalt de aproape 70 de metri la fosta mină de cărbune ČSA din Karviná. Demolarea a necesitat 948 de foraje și aproape 147 de kilograme de explozibili.

Turnul se afla deasupra unui puț adânc de peste un kilometru, folosit pentru a aduce cărbunele la suprafață și a ventila mina. Peste 144 de milioane de tone de huilă au fost extrase din mină înainte de închiderea acesteia în 2021.

Compania de stat Diamo este acum responsabilă de gestionarea consecințelor exploatării miniere de la fața locului. Lucrările de etanșare a puțului au început în noiembrie 2025.

Starul ceh de baschet Tomáš Satoranský își va încheia cariera internațională pe 29 noiembrie, când echipa națională va înfrunta Belgia într-un meci de precalificare pentru Campionatul European, la Praga. Federația Cehă de Baschet a anunțat vestea pe contul său de Instagram miercuri.

Fundașul în vârstă de 34 de ani i-a invitat pe fani să participe la meciul său de adio pe arena Královka. Unul dintre cei doar cinci jucători cehi care au jucat în NBA, Satoranský a ajutat Cehia să termine pe locul șase la Cupa Mondială din 2019 din China și să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, singura participare olimpică a echipei naționale ca țară independentă. În prezent, el joacă pentru Hapoel Tel Aviv.

Să nu uităm să ne pregătim, mâine este, în definitiv, o altă zi!

O zi în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzieri. Este posibilă o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Mai ales dacă nu te încăpăţânezi! Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Pune-te sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia niște termene. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă.

TAUR

Astăzi, una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte, pregătirilor, în general. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Astăzi nu face economie când nu trebuie - trebuie sa te îngrijești și să te îmbraci bine. După ce constați că arăți bine, realizezi că ești un om bun! Mai important decât omul bun este omul bun care se luptă cu nedreptatea. Grandios este omul bun care îi vine în ajutor. Trebuie să ajuţi! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă!

Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Trebuie sa incepi să faci economii, fără să-ţi schimbi esenţial modul de viaţă – economia este arta prin care obţii maximum din puţin! Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi vor aduce rezultate fructoase. Sigur, dacă reuşeşti să pui deoparte câţiva bănişori nu ar fii rău deloc! Oceanul este făcut din picături, iar o avere din parale! Multe, foarte multe...

RAC

O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Nimic negativ, ce a fost mai greu, a trecut. Carisma şi modul tău plăcut de a fi, filosofia armoniei pe care o practici - te fac astăzi popular! Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Adică, tu un Rac armonios – să rişti? S-a întors lumea pe dos, mon cher! Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze.

Dacă ai vreo bănuială, urmează-ţi intuiţia, azi nu dă greş! Totuşi, nu lăsa nicio schimbare să te tenteze, nici profesional, nici sentimental. Lasă lucrurile aşa cum sunt şi nu poţi greşi! Evita cafeaua, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte, de ce te temi...

FECIOARĂ

Conjunctura de astăzi favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de furnizori, terţi, clienţi, asociaţi, cu autorităţile, sau alte relaţii de afaceri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel, oricum îți este lene. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Pentru nativii din ultimul decan: din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică.

O zi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar inspirate, domeniul neguţătoriei e favorizat de Mercur. Aspectele pozitive celste îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau poziţii sociale superioare, (pentru un mic procent din zodie ultima precizare, desigur că nu toată zodia o să fie avansată). Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine, chiar când negociezi asupra unui preţ!

SCORPION

Îndreaptă-ţi atenţia către asociaţi, parteneri, sau colegi, ca să nu ai decepţii mai târziu. Sunt favorizaţi nativii din zodie care desfăşoară activităţi medicale şi/sau administrative. Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată afacerile sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile, sau de cuplu este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur şi Jupiter spun că este cazul să fii mai optimist!

Pentru un procent mare din nativi este o zi bună, favorabilă. Domneşte o mare tensiune în jurul tău, dar trebuie să-ţi păstrezi calmul. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este şi timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri.

CAPRICORN

Eşti tentat să cheltuieşti mult, fiind doar o descărcăre din cauza unei instabilităţi emoţionale trecătoare. Excesul de energie vitală se poate traduce şi prin nelinişte şi nervozitate. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii, analizează cu atenție și abia după aceea poți să trasezi cursul viitorului tău. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe fructe şi în special lămâi, măceşe, sau alte fructe care conţin vitamina „C”. Sigur, dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică!

Vremea capricioasă te face sa te iriţi repede. Prudenţă şi calm în discuţiile cu persoanele de sex opus sau superioare ierarhic. Fi clar în exprimarea intereselor proprii, a celor imediate! Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe... dar viaţa este un ocean. Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse. Surfing social...

PEŞTI

Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program, sau de tabiet. Ziua e favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, medicină, educaţie, management. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Astăzi îţi plac lucrurile clare şi faci achiziţii solide!