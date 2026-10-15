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Lista de la întreținere poate aduce probleme între vecini. Ce obligații au proprietarii

Lista de la întreținere poate aduce probleme între vecini. Ce obligații au proprietariiBloc. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Adăugarea unei persoane la lista de întreținere poate genera discuții între vecini, mai ales atunci când există neînțelegeri privind numărul celor care locuiesc efectiv într-un apartament. Proprietarii trebuie să cunoască regulile referitoare la declararea persoanelor, termenele aplicabile și procedura prin care pot solicita modificarea sumelor de plată.

Potrivit regulilor prezentate în legislația privind asociațiile de proprietari, proprietarii trebuie să informeze administrația despre persoanele care locuiesc în apartament, inclusiv atunci când acestea stau temporar.

Proprietarii trebuie să declare persoanele care locuiesc în apartament

Numărul persoanelor care locuiesc într-o locuință influențează calculul anumitor cheltuieli lunare. Lista de întreținere poate include atât sume repartizate în funcție de numărul de persoane, cât și cheltuieli calculate în funcție de cota-parte indiviză de proprietate.

În cazul persoanelor care locuiesc într-o locuință pentru o perioadă mai mare de 15 zile într-o lună, declararea acestora este importantă pentru stabilirea corectă a cheltuielilor repartizate pe numărul de locatari.

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Proprietarii pot solicita în scris modificarea listei de întreținere

Pentru adăugarea sau eliminarea unei persoane de pe lista de întreținere, proprietarul trebuie să depună o declarație scrisă la asociația de proprietari.

Comitetul executiv stabilește regulile de repartizare a anumitor cheltuieli, în limitele prevăzute de lege. Totodată, acesta stabilește perioada în care proprietarii sau chiriașii pot solicita scutirea de la plata cheltuielilor repartizate pe persoană, pentru perioadele în care lipsesc din locuință.

Perioada de absență luată în considerare pentru o asemenea solicitare trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună, potrivit informațiilor prezentate în materialul legislativ citat.

Pentru a evita neînțelegerile, locatarii ar trebui să păstreze o copie a cererii depuse și să solicite înregistrarea documentului la asociație.

Bloc apartamente

Apartamente. Sursa foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com

Asociația de proprietari trebuie sesizată dacă apar neînțelegeri

Atunci când un proprietar consideră că întreținerea a fost calculată greșit sau că o persoană a fost trecută nejustificat pe listă, acesta poate transmite o solicitare scrisă asociației de proprietari.

Dacă problema nu se rezolvă, proprietarul se poate adresa compartimentului specializat din cadrul primăriei, acolo unde există un astfel de serviciu, pentru a solicita verificarea situației.

Este recomandat ca sesizarea să cuprindă problema reclamată, documentele relevante și explicațiile privind calculul cheltuielilor contestate.

Reguli pentru familiile cu copii

Un alt subiect care generează frecvent întrebări privește plata întreținerii pentru copiii nou-născuți. Unele familii se întreabă dacă bebelușii trebuie incluși pe lista de plată încă din primele luni de viață.

În trecut, legislația privind asociațiile de proprietari prevedea anumite facilități pentru copiii cu vârsta sub trei ani, în ceea ce privește cheltuielile repartizate în funcție de numărul de persoane.

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor a înlocuit însă Legea nr. 230/2007 și nu a păstrat aceeași scutire generală pentru copiii mai mici de trei ani.

Prin urmare, familiile nu trebuie să presupună că bebelușii sunt automat exceptați de la cheltuielile de întreținere repartizate pe persoană. Modul concret de calcul trebuie verificat în raport cu legislația aplicabilă și cu tipul cheltuielilor înscrise pe lista lunară.

Proprietarii trebuie să verifice modul de calcul al întreținerii

Pentru a evita disputele cu vecinii și administrația, proprietarii ar trebui să declare corect persoanele care locuiesc în apartament și să anunțe în scris orice modificare relevantă.

De asemenea, verificarea modului în care sunt repartizate cheltuielile poate ajuta la identificarea eventualelor erori. Dacă apar neclarități, proprietarii pot cere asociației explicații privind sumele înscrise pe lista de întreținere și temeiul folosit pentru calcularea acestora.

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