Senatul a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care obligă furnizorii de servicii electronice care activează în Uniunea Europeană să desemneze un sediu sau un reprezentant legal pe teritoriul UE. Măsura urmărește să faciliteze obținerea probelor electronice necesare în investigațiile penale.

Inițiativa legislativă a fost propusă de Guvern și transpune în legislația națională Directiva (UE) 2023/1544. Actul normativ stabilește reguli pentru colaborarea dintre autoritățile competente și companiile care oferă servicii digitale, în special în dosarele privind infracțiunile informatice și în alte cauze penale care necesită acces la informații în format electronic.

Potrivit proiectului adoptat de Senat, companiile vizate vor trebui să asigure o persoană de contact sau un sediu desemnat în Uniunea Europeană, responsabil de primirea și executarea ordinelor autorităților competente pentru obținerea probelor electronice.

„Furnizorii de servicii care operează în Uniunea Europeană trebuie să desemneze un sediu sau să numească un reprezentant legal în Uniune, responsabil de primirea și executarea ordinelor emise de autoritățile competente în scopul obținerii probelor electronice. (…) Furnizorii de servicii care aleg să desemneze un sediu desemnat sau să numească un reprezentant pe teritoriul României notifică în mod corect și complet ANCOM”, se arată în actul normativ.

Noile reguli se aplică furnizorilor care oferă servicii în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene. Sunt exceptate companiile care își desfășoară activitatea exclusiv pe teritoriul României.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) va îndeplini rolul de autoritate centrală. Instituția va coordona aplicarea prevederilor și va colabora cu autoritățile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să faciliteze transmiterea și executarea solicitărilor legate de obținerea probelor electronice în anchetele penale, cu respectarea normelor privind protecția datelor și a drepturilor fundamentale.

Furnizorii care oferă deja servicii la momentul intrării în vigoare a legii vor beneficia de o perioadă de șase luni pentru a se conforma obligațiilor.

„Furnizorii de servicii care oferă servicii la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligația de a desemna sedii sau de a numi reprezentanți legali în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii”, prevede proiectul.

Deși a fost adoptat de Senat în calitate de for decizional, actul normativ mai trebuie promulgat și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.