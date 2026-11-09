Republica Moldova intenționează să preia toate măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană Rusiei și Belarusului. În prezent, Chișinăul aplică 91% dintre sancțiunile europene, iar autoritățile pregătesc mecanismele necesare pentru a ajunge la o aliniere completă. Printre măsurile care urmează să fie adoptate se numără și restricțiile sectoriale, în vigoare la nivelul UE încă din 2014.

Aplicarea acestora ar putea afecta unele companii moldovenești care mențin relații comerciale cu cele două state. Guvernul analizează, prin urmare, soluții pentru a reduce eventualele pierderi economice. Anunțul a fost făcut pe 9 noiembrie de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Conferința Anuală privind Extinderea Uniunii Europene, organizată la Chișinău.

Potrivit șefului diplomației moldovenești, Republica Moldova a preluat deja cea mai mare parte a măsurilor restrictive europene. Există însă un pachet de sancțiuni sectoriale la care autoritățile nu s-au aliniat încă. Acesta vizează Rusia și Belarus și include restricții introduse de Uniunea Europeană începând cu anul 2014.

Mihai Popșoi a precizat că autoritățile lucrează în prezent la identificarea soluțiilor juridice și administrative care să permită aplicarea tuturor măsurilor.

„Suntem la 91% de aliniere la politica de sancțiuni a Uniunii Europene. Am rămas cu o ușoară îndatorare când vine vorba de pachetul sectorial de sancțiuni implementat încă din 2014, la care noi nu ne-am aliniat, ce ține de Rusia și Belarus. Este o restanță care trebuie acoperită, așa încât să ajungem la 100% aliniere, și acum muncim pentru a găsi soluțiile, mecanismele necesare pentru a face acest lucru”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul nu a indicat o dată exactă la care toate restricțiile vor intra în vigoare în Republica Moldova. El a dat însă de înțeles că deciziile necesare ar urma să fie adoptate în perioada următoare.

Extinderea sancțiunilor europene ar putea avea efecte asupra unor agenți economici din Republica Moldova. Este vorba în special despre întreprinderile care continuă să desfășoare activități comerciale cu parteneri din Rusia și Belarus.

Pentru a evita ca noile restricții să provoace pierderi importante, autoritățile analizează inclusiv posibilitatea acordării unor forme de sprijin. Măsurile ar putea viza atât companiile, cât și cetățenii care ar putea resimți efectele alinierii la politica europeană.

Mihai Popșoi a explicat că, din punct de vedere tehnic, Republica Moldova dispune de posibilitatea de a prelua sancțiunile. Prioritatea este însă pregătirea unor mecanisme care să limiteze consecințele economice.

„Din punct de vedere tehnic, nu există impedimente. Trebuie să ne asigurăm că avem capacitatea nu doar de a implementa, dar și de a mitiga eventualele repercusiuni ale acestor alinieri, eventual acea expunere pe care o avem noi încă în comerțul cu Federația Rusă, cu Belarus. Trebuie să ne asigurăm că oferim sprijinul necesar pentru a ne asigura că cetățenii noștri și agenții economici nu au de pierdut de pe urma acestor decizii”, a declarat vicepremierul.

Adoptarea sancțiunilor europene nu se face automat. Decizia aparține unei comisii speciale din cadrul Guvernului Republicii Moldova. Aceasta examinează o propunere înaintată de Ministerul Afacerilor Externe și evaluează eventualele consecințe ale măsurilor.

După adoptarea deciziei, implementarea restricțiilor revine diplomației moldovenești.

Mihai Popșoi a dat asigurări că Republica Moldova are deja instrumentele necesare pentru a pune în aplicare sancțiunile preluate de la Uniunea Europeană. Autoritățile trebuie, de asemenea, să împiedice folosirea teritoriului țării pentru evitarea restricțiilor internaționale.

„Avem mecanisme clare de implementare și angajamente clare de a nu permite ca Republica Moldova să fie utilizată drept platformă pentru evitarea acestor sancțiuni la care noi deja ne-am aliniat”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Preluarea sancțiunilor reprezintă doar o parte a procesului de armonizare a politicii externe și de securitate a Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Autoritățile trebuie să îndeplinească și alte angajamente asumate în cadrul negocierilor de aderare.

Cele mai importante progrese în acest domeniu au fost înregistrate la capitolele 30 și 31, incluse în Clusterul 6, care vizează relațiile externe. Finalizarea obligațiilor restante ar permite Republicii Moldova să avanseze către închiderea negocierilor pe aceste capitole.

Popșoi a menționat că unele ajustări tehnice implică și alte instituții ale statului, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne.

Un alt domeniu în care Chișinăul trebuie să se apropie de regulile europene este politica de vize. Această aliniere ar putea însemna introducerea obligativității vizelor pentru cetățenii unor state care beneficiază în prezent de acces fără viză în Republica Moldova. Printre acestea se numără Rusia și Belarus.

Premierul Vasile Tofan a abordat subiectul pe 5 noiembrie. El a declarat că Republica Moldova ar putea introduce vize pentru cetățenii Rusiei, Belarusului și ai altor state ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a călători în Uniunea Europeană.

Șeful Guvernului nu a prezentat un calendar pentru o eventuală modificare a regimului de intrare. A subliniat însă că Republica Moldova trebuie să adopte măsurile necesare pentru a-și continua parcursul european.

„Noi vrem să continuăm parcursul european. Nu sunt gata să dau o dată. Dacă normele UE o impun, eu cred că trebuie să luăm deciziile care ne permit să avansăm în procesul de integrare europeană”, a declarat Vasile Tofan.

Potrivit raportului Comisiei Europene, Republica Moldova trebuie să-și adapteze politica de vize în raport cu 11 state. Lista cuprinde Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Qatar, Rusia, Tadjikistan, Turcia, Uzbekistan și Vanuatu.

În prezent, cetățenii acestor țări pot călători în Republica Moldova fără să obțină în prealabil o viză. O eventuală modificare ar presupune revizuirea facilităților de intrare și apropierea regulilor naționale de cele aplicate de Uniunea Europeană.

Republica Moldova nu este singurul stat candidat la aderare care trebuie să-și armonizeze regimul de vize cu cel comunitar. Și alte țări aflate în procesul de integrare europeană au început să renunțe la anumite facilități acordate cetățenilor unor state din afara Uniunii.