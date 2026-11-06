Republica Moldova ar putea introduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii Rusiei, Belarusului și ai altor state ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană. Premierul Vasile Tofan afirmă că această măsură ar putea deveni necesară pentru alinierea legislației naționale la normele comunitare. Deocamdată, Guvernul nu a stabilit când ar putea fi aplicată. Declarațiile premierului au provocat reacții din partea liderului socialiștilor, Igor Dodon, care avertizează asupra unor posibile consecințe pentru cetățenii moldoveni.

Subiectul a fost abordat de premierul Vasile Tofan în cadrul unei emisiuni de la TV8. Șeful Guvernului a explicat că Republica Moldova trebuie să-și armonizeze treptat politica de vize cu cea a Uniunii Europene. Această obligație este legată de statutul țării de candidat la aderarea la UE.

Premierul nu a anunțat un calendar pentru introducerea vizelor. El a precizat însă că autoritățile vor trebui să adopte măsurile necesare pentru a continua procesul de integrare europeană.

„Noi vrem să continuăm parcursul european. Nu sunt gata să dau o dată. Dacă normele UE o impun, eu cred că trebuie să luăm deciziile care ne permit să avansăm în procesul de integrare europeană”, a declarat Vasile Tofan.

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, s-a pronunțat împotriva unei asemenea măsuri. Fostul președinte consideră că introducerea vizelor pentru cetățenii Rusiei, Belarusului și Chinei ar putea atrage măsuri de răspuns din partea acestor state.

În opinia sa, eventualele reacții ar putea afecta și cetățenii Republicii Moldova. Dodon susține că țara trebuie să păstreze deschise relațiile atât cu statele occidentale, cât și cu cele din est.

„Am auzit declarațiile premierului privind introducerea vizelor pentru cetățenii Rusiei, Belarusului și Chinei. Sunteți atât de naivi, nu înțelegeți ce efecte va avea acest lucru asupra cetățenilor Republicii Moldova? Trebuie să fim deschiși față de toți, atât față de Vest, cât și față de Est”, a declarat Igor Dodon pe rețelele de socializare.

Liderul socialiștilor a anunțat că problema va fi discutată și în Parlament, în cadrul uneia dintre următoarele ședințe.

Potrivit raportului Comisiei Europene, Republica Moldova trebuie să-și ajusteze politica de vize în raport cu 11 state. Lista include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Qatar, Rusia, Tadjikistan, Turcia, Uzbekistan și Vanuatu.

În prezent, cetățenii acestor țări pot intra în Republica Moldova fără viză. Republica Moldova nu este singura țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană care trebuie să-și adapteze regimul de vize. Mai multe state au început deja să elimine facilitățile de intrare acordate cetățenilor unor țări terțe.

Muntenegru a introdus, de la 1 noiembrie 2026, obligativitatea vizelor pentru cetățenii Rusiei, Belarusului, Chinei, Arabiei Saudite și Turciei. Autoritățile de la Podgorica au explicat că decizia face parte din procesul de aliniere la politica de vize a Uniunii Europene.

Albania a renunțat la regimul permanent fără vize pentru cetățenii Belarusului. Totodată, autoritățile au eliminat facilitatea temporară de intrare fără viză acordată cetățenilor din Bahrain.

Cu toate acestea, Albania păstrează încă unele excepții de la politica europeană de vize. Pentru eliminarea lor a fost elaborată o foaie de parcurs.

Și Bosnia și Herțegovina a modificat condițiile de intrare pentru cetățenii unor state. Autoritățile au eliminat facilitățile de călătorie fără viză pentru cetățenii din Bahrain și Oman.

În același timp, țara trebuie să introducă vize pentru cetățenii din Azerbaidjan, Kuweit, Qatar, Turcia, Rusia și China. De asemenea, urmează să fie eliminată scutirea sezonieră de viză acordată cetățenilor Arabiei Saudite.