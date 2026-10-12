Unele telefoane noi cu sistem de operare Android sunt comercializate cu programe periculoase instalate înainte de a ajunge la cumpărători. Acestea pot permite afișarea frauduloasă a reclamelor, instalarea și ștergerea aplicațiilor fără acordul proprietarului și folosirea conexiunii la internet a dispozitivului pentru activități neautorizate, potrivit unei cercetări realizate de Bitdefender.

Investigația, prezentată luni, vizează o campanie de amenințări informatice denumită Midnight Mimosa, identificată pe anumite telefoane Android ieftine, comercializate sub diferite mărci. Dispozitivele pot fi compromise încă de la prima pornire, fără ca utilizatorii să descarce aplicații suspecte sau să acceseze site-uri periculoase.

Cercetătorii au identificat amenințarea pe dispozitive echipate cu procesoare MediaTek, inclusiv pe unele modele comercializate sub denumiri care imită telefoane premium ale unor producători cunoscuți.

Spre deosebire de atacurile obișnuite, în care utilizatorii sunt convinși să instaleze aplicații periculoase, Midnight Mimosa este integrată în software-ul dispozitivului înainte de vânzare. Programul se ascunde sub forma unei componente aparent legitime a sistemului Android și beneficiază de drepturi extinse de acces.

„Atacatorii pot instala și elimina aplicații fără acordul proprietarului, pot genera venituri prin afișări și click-uri frauduloase pe reclame și pot folosi conexiunea la internet a telefonului pentru a direcționa traficul altor persoane. Spre deosebire de atacurile uzuale asupra dispozitivelor mobile, în care utilizatorul este păcălit să descarce o aplicație periculoasă, Midnight Mimosa exploatează compromiterea software-ului instalat pe telefon înainte de comercializare. În aceste condiții, simpla evitare a aplicațiilor din surse necunoscute nu mai este suficientă pentru prevenirea infectării. Programul periculos este deghizat într-o componentă legitimă a sistemului Android și beneficiază de drepturi de acces extinse. Acest lucru îi permite să comunice cu servere controlate de atacatori, să primească instrucțiuni și să instaleze sau să elimine alte aplicații fără notificarea utilizatorului”, susțin experții în securitate cibernetică.

Potrivit cercetării, aplicațiile instalate ulterior pe dispozitivele afectate pot imita programe uzuale, precum cele pentru prognoza meteo, administrarea fișierelor, notițe, blocarea accesului sau editarea imaginilor și a textului.

„În realitate, unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără știrea utilizatorului și pentru a genera afișări sau clicuri fictive, din care atacatorii obțin venituri”, susține sursa citată.

Investigația a identificat și componente care pot transforma telefoanele compromise în servere intermediare de tip proxy. Prin intermediul acestora, persoane neautorizate pot direcționa trafic de internet prin conexiunea dispozitivului infectat, fără ca proprietarul să știe.

„Telefoanele pot deveni astfel parte a unor rețele de dispozitive compromise, cunoscute sub denumirea de botnet, care pot fi utilizate pentru diverse activități informatice abuzive, inclusiv pentru susținerea unor atacuri distribuite de blocare a serviciilor online (…) Un element important al investigației îl reprezintă compromiterea lanțului de aprovizionare. Atunci când software-ul unui dispozitiv este dezvoltat, modificat sau distribuit de mai multe companii, identificarea etapei în care a fost introdus un program periculos poate fi dificilă. În cazul Midnight Mimosa, cercetătorii au confirmat prezența amenințării în software-ul dispozitivelor afectate, însă nu au stabilit cu certitudine în ce etapă a procesului de producție sau distribuție a fost introdusă. Mai mult, deoarece amenințarea este integrată în componentele sistemului de operare, eliminarea aplicațiilor suspecte sau revenirea la setările din fabrică nu garantează înlăturarea acesteia. Remedierea completă poate necesita înlocuirea software-ului de sistem cu o versiune sigură, furnizată de producător”, notează concluziile cercetării.

Specialiștii recomandă verificarea telefonului dacă acesta începe să manifeste comportamente neobișnuite. Printre semnele care pot ridica suspiciuni se numără apariția unor aplicații necunoscute, afișarea excesivă a reclamelor, utilizarea neobișnuit de mare a datelor mobile, descărcarea rapidă a bateriei și supraîncălzirea frecventă.

De asemenea, diferențele dintre modelul afișat în setările telefonului și informațiile prezentate de comerciant pot justifica verificări suplimentare.

„Aceste indicii nu confirmă automat prezența Midnight Mimosa și pot avea și alte cauze. Totuși, justifică verificarea dispozitivului cu o soluție de securitate informatică și, dacă este necesar, contactarea comerciantului sau a producătorului”, menționează specialiștii.

Pentru reducerea riscurilor, cercetătorii recomandă achiziționarea telefoanelor din surse de încredere și verificarea autenticității acestora. De asemenea, utilizatorii ar trebui să mențină actualizate sistemul de operare și aplicațiile, să verifice programele instalate și certificarea Google Play Protect și să folosească soluții de securitate informatică de încredere.

Dacă există suspiciuni că telefonul a fost compromis, specialiștii recomandă evitarea folosirii acestuia pentru operațiuni sensibile și contactarea comerciantului sau a producătorului.

Investigația Midnight Mimosa a început după ce tehnologiile Bitdefender, care detectează direct pe dispozitive comportamentele suspecte, au identificat o componentă ce se prezenta drept parte a sistemului Android, dar desfășura activități incompatibile cu funcționarea legitimă a acestuia.

Potrivit companiei, tehnologiile sale identifică sute de noi amenințări informatice în fiecare minut și validează zilnic 50 de miliarde de interogări privind amenințările. Bitdefender dezvoltă soluții de securitate pentru domenii precum protecția împotriva programelor periculoase, Internetul Lucrurilor, analiza comportamentală și inteligența artificială.