Camera video conectată la internet, instalată pentru supravegherea locuinței, a străzii sau a spațiilor comerciale, e transformată tot mai des în instrumente de spionaj militar. Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, serviciile de informații și grupările de hackeri preiau controlul asupra acestor dispozitive pentru a monitoriza mișcările trupelor, a identifica ținte și a evalua pagubele provocate de atacuri.

La nivel mondial există aproximativ 1,2 miliarde de camere conectate la internet, potrivit consultanților în securitate cibernetică de la S-RM. Multe dintre acestea au protecții slabe, parole implicite sau sisteme care nu sunt actualizate constant. Inteligența artificială le permite atacatorilor să testeze milioane de parole și să analizeze volume mari de imagini pentru a identifica informații utile.

Un exemplu este războiul din Ucraina, unde gruparea internațională de hackeri Team OneFist, care sprijină Kievul, a accesat o cameră din Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia. Unghiul de filmare oferea o perspectivă largă asupra Mării Negre.

Hackerii au urmărit un elicopter militar rus până într-o zonă din apropierea unui aeroport, unde au descoperit o bază aeriană despre care susțin că nu era cunoscută anterior. Informațiile au fost transmise forțelor ucrainene, care au atacat ulterior baza, avariind aeronave și sisteme de apărare antiaeriană.

Rusia a folosit, la rândul său, camere rezidențiale din Kiev pentru a obține informații în vederea ajustării atacurilor cu rachete. Serviciul de securitate ucrainean a declarat că, de la invazia din 2022, a identificat și securizat, reorientat sau blocat aproximativ 40.000 de camere considerate potențiale riscuri.

Și în conflictul dintre Israel și Iran, camerele video au devenit o sursă importantă de informații. Israelul a accesat camere de trafic din Iran înaintea operațiunii în care a fost eliminat liderul suprem iranian Ali Khamenei, potrivit relatărilor analizate de publicație.

În replică, grupări asociate Iranului au compromis sute de camere israeliene, inclusiv dispozitive din apropierea unor obiective strategice și a pozițiilor militare.

Pericolul nu se limitează la câmpul de luptă. În unele cazuri, camerele vulnerabile pot deveni puncte de intrare în rețele informatice, oferind atacatorilor acces la fișiere, conturi de e-mail și alte dispozitive. Specialiștii avertizează că echipamentele instalate de personal fără pregătire în securitate cibernetică sunt adesea uitate după punerea în funcțiune.

Unele state occidentale au interzis anumite mărci de camere chinezești considerate ușor de compromis sau suspectate de legături cu autoritățile de la Beijing. Totuși, nici dispozitivele mai bine protejate nu sunt complet ferite de atacuri.

Experții avertizează că supravegherea civilă se transformă astfel într-o sursă de informații militare, iar camerele aparent banale pot contribui la identificarea țintelor și la pregătirea unor operațiuni, fără ca proprietarii lor să știe că dispozitivele au fost compromise.