Republica Moldova. Ungaria nu și-a schimbat poziția și a refuzat din nou să aprobe rezultatele evaluării tehnice pentru următoarele etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova. Decizia a fost luată marți, 10 noiembrie, în cadrul reuniunii Grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE (COELA), desfășurată la Bruxelles.

Potrivit publicației ucrainene Evropeiska Pravda, care citează surse diplomatice europene, Budapesta continuă să nu susțină validarea rezultatelor evaluării pentru clusterele 4 și 5 ale Ucrainei. Nici documentele aferente Republicii Moldova nu au primit aprobarea necesară. „Fără schimbări”, a declarat unul dintre diplomații europeni citați de publicație, referindu-se la poziția Ungariei.

Cele două grupuri de capitole pentru care nu au fost aprobate rezultatele evaluării tehnice sunt „Agenda verde și conectivitatea durabilă” și „Resurse, agricultură și politica de coeziune”. Acestea reprezintă ultimele două clustere care mai trebuie deschise în negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană.

Clusterul 4 reunește domenii precum energia, mediul și transporturile. Clusterul 5 include agricultura, resursele și politica de coeziune. Potrivit Evropeiska Pravda, Budapesta nu a acceptat nici de această dată să avanseze procedurile necesare pentru continuarea negocierilor cu Ucraina. Aceeași situație se înregistrează și în cazul Republicii Moldova, pentru care rezultatele evaluării tehnice nu au fost validate.

Pe 4 noiembrie, vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Vsevolod Cențov, declara că autoritățile de la Budapesta nu au venit cu solicitări suplimentare privind drepturile minorităților naționale. Potrivit oficialului, partea ungară a motivat întârzierea prin necesitatea unei examinări mai aprofundate a documentelor aferente capitolelor de negociere.

Între timp, perspectivele europene ale Republicii Moldova sunt apreciate favorabil de Comisia Europeană. Potrivit evaluărilor instituției, Chișinăul ar putea ajunge din urmă Muntenegru, stat care și-a propus să încheie negocierile de aderare în 2026, chiar din 2027, dacă actualul ritm al reformelor va fi menținut.

De asemenea, în documentele de parcurs privind integrarea europeană, Uniunea Europeană a consemnat progresele Republicii Moldova în anumite etape ale procesului de aderare. În unele domenii, Chișinăul a avansat mai rapid decât Kievul.

Reprezentanții Ucrainei au avut recent declarații diferite în privința atitudinii Ungariei față de negocierile de aderare. Taras Kacika, reprezentantul Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană, a afirmat într-un interviu acordat Euronews că termenul de „blocaj” nu descrie exact situația. Diplomatul a susținut că Budapesta nu are obiecții de fond față de deschiderea clusterelor 4 și 5, ci a cerut mai mult timp pentru examinarea documentelor.

Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins anterior ideea că Ungaria ar împiedica avansarea negocierilor de aderare ale Chișinăului.

„Ungaria nu ne-a blocat și nu ne blochează. Ungaria spune foarte clar că susține deschiderea negocierilor pentru următoarele grupuri de capitole pe Republica Moldova. Nu este Ungaria oponentă. Deci avem susținerea tuturor statelor membre pentru deschiderea următoarelor grupuri de capitole”, a declarat șefa statului în cadrul unui briefing de presă.

La 13 octombrie 2026, la Luxemburg, Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial negocierile pentru clusterele 2 și 3. Acestea vizează „Piața internă”, respectiv „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este organizat în șase clustere, care reunesc domenii de politici publice și capitole legislative. Fiecare etapă presupune reforme și alinierea legislației naționale la normele europene.

După deschiderea clusterelor 2 și 3, pentru Republica Moldova și Ucraina au rămas în așteptare ultimele două grupuri de capitole. Și anume „Agenda verde și conectivitatea durabilă” și „Resurse, agricultură și politica de coeziune”.