Turul Ciclist al României 2025. Noi provocări pentru cei care intră în cursă

Turul României se desfășoară anul acesta între 9 și 14 septembrie și este așteptat de cei dornici de aventură. Traseul Micii Bucle, cu o lungime de peste 830 de kilometri, este gândit pentru a pune în valoare câteva dintre cele mai importante zone turistice ale țării. Plutonul format din peste 20 de echipe din 17 țări va străbate regiuni reprezentative, de la Horezu, cunoscută pentru ceramica tradițională, la Voinești, renumit pentru prune și magiun, și până la Masivul Bucegi, una dintre cele mai populare destinații montane din România.

Traseul Turului României continuă prin peisajele impresionante din zona Lacului Siriu, apoi trece peste noul pod de la Brăila, o cale simbolică ce marchează intrarea în Dobrogea și revenirea în Câmpia Bărăganului. Cursa se va încheia în București, iar pentru prima dată în istoria competiției, marea finală va parcurge integral Calea Victoriei, cea mai emblematică arteră a capitalei.

Cătălin Sprînceană, președintele Federației Române de Ciclism, vorbește despre noutățile acestei ediții și despre perspectivele uneia dintre cele mai importante competiții cicliste din România. Potrivit acestuia, tururile cicliste au un potențial uriaș de a deveni evenimente cu impact cultural, promovând nu doar performanța sportivă, ci și frumusețea și specificul regiunilor parcurse.

„Este şi cazul Turului României, care la fiecare ediţie ajunge într-o altă parte de ţară. Suntem conştienţi că acest eveniment merită mai multe etape, pe viitor, astfel încât să acopere mai multe zone din ţară pe parcursul unei singure ediţii, dar până atunci ne străduim să includem de fiecare dată locuri noi pe traseu”, arată el.

Pentru a ajunge la acest obiectiv, sprijinul Ministerul Turismului este esențial, susține Cătălin Sprânceană.

Cătălin Sprînceană anunță că ediția din acest an a Turului României va ajunge în zone în care competiția nu a fost prezentă de zeci de ani, precum Craiova, ultima vizită datând de acum două decenii, dar și în localități noi, precum Slobozia.

După ce în 2024 accentul a fost pus pe Transilvania, anul acesta traseul se va concentra pe regiuni precum Oltenia și Bărăgan, cu treceri rapide prin Muntenia și o revenire în Transilvania. În premieră, cursa va traversa și noul pod peste Dunăre de la Brăila, marcând intrarea în Dobrogea.

„De asemenea, după 5 ani revin în programul Turului şi întrecerile pentru amatori, cu 3 evenimente în locuri frumoase. Pe 11 Septembrie vom urca Transbucegiul, pe 13 vom pedala în centrul Sloboziei, iar înainte de marea finala a Turului amatorii se vor întrece in centrul Bucureştiului, pe unele dintre cele mai frumoase artere ale sale, cum ar fi Calea Victoriei”, adaugă el.

Evenimentele pentru copii rămân o constantă a Turului, desfășurându-se anual din 2018, menite să inspire tinerii să îndrăgească bicicleta și să se dedice ciclismului de performanță.

„Totodată, speram să dăm Turului un look mai profesionist prin câteva elemente logistice pe care le vom aduce din Ţările de Jos – îi lăsăm pe spectatori şi pe telespectatori să le descopere”, mai arată coordonatorul evenimentului.

Cei pasionați de acest sport sunt îndemnați să ajungă pe traseu și să îi încurajeze pe cicliști.

„Sigur, cel mai frumos loc de unde poţi vedea Turul este pe traseu, aşa că invităm cât mai multă lume să iasă să-i încurajeze pe ciclişti. În special în Bucureşti, unde sportivii vor parcurge mai multe turului pe acelaşi traseu, sau sus, la munte, în Pasul Dichiu, din Bucegi”, a continuat el.

Cursa va putea fi urmărită live pe Prima Sport şi pe paginile de Facebook Tour of Romania şi Federaţia Română de Ciclism.

Cătălin Sprânceană a vorbit și despre planurile legate de această competiție.

„Am făcut solicitare de înscriere în calendarul UCI ca şi competiţie 2.1. Este un pas important revenirea la aceasta categorie, pentru că va creşte concurenţa şi va aduce în România echipe din ce în ce mai importante, ceea ce va contribui la un spectacol mai bun în competiţie, dar şi recenzii (sperăm bune) despre România din partea acestora, în toata lumea”, a încheiat el.

Turul României 2025 debutează pe 9 septembrie cu prezentarea echipelor, eveniment ce va avea loc în Craiova.

Prima etapă, programată pe 10 septembrie, va acoperi 175 de kilometri pe traseul Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea.

Pe 11 septembrie, a doua etapă va străbate 172 de kilometri între Pitești, Topoloveni, Pucioasa și Pasul Dichiu (Piatra Arsă).

A treia etapă, de 180 de kilometri, este prevăzută pentru 12 septembrie și va lega Brașovul de Întorsura Buzăului, Sărata Monteoru și Buzău.

Etapa a patra, programată pe 13 septembrie, va parcurge 212 kilometri de la Buzău prin Brăila și Însurățeii până în Slobozia.

Turul se va încheia pe 14 septembrie cu un circuit de 95 de kilometri în București.

Turul României își are originile în anul 1910, când publicația „Revista Automobilă” a organizat Circuitul Munteniei, pe ruta București – Sinaia – Târgoviște – București.

Din cauza Primului Război Mondial, competiția a fost suspendată după trei ani. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat inițiativa și a organizat prima competiție ciclistă națională sub denumirea de Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Evenimentul face parte din calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizat în colaborare cu Auchan România.