Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din Sud-Estul Europei, Turul României, are loc în perioada 11-15 septembrie 2019.

Țara noastră are o lungă tradiție în ciclism, fiind a șasea din lume care a găzduit un tur național, în 1934. „Mica Buclă” este inclusă în calendarul competițional al Uniunii Cicliste Internaționale, care anul acesta a promovat competiția la categoria 2.1.

La ediția din 2019 a Turului României vor fi prezente 20 de echipe, dintre care 6 naționale și 14 continentale: Team Novak, Echipa Națională a României, Lokosphinx (Rusia), VosterATS Team (Polonia), Giotti Palomar Victoria (România), LKT Team Brandenburg (Germania), Vivo Massi (Paraguay), Kyiv Capital (Ucraina), Echipa Națională a Slovaciei, CCC Development Team (Polonia), Elkov Author (Cehia), Team Hurom (Polonia), Friuli Cycling Team (Italia), Team Illuminate (SUA), Monkey Town (Olanda), Echipa Națională a Rusiei, Echipa Națională din Belarus, Echipa Națională a Estoniei, Pannon Cycling Team (Ungaria), precum și Vino Astana Motors (Kazakhstan).

Aproximativ 140 de cicliști se vor lupta pentru tricoul galben, în cadrul a 5 etape, printre care și Serghei Țvetcov, câștigătorul ediției din 2018 a Turului României, care a concurat pentru Echipa Națională a României. Sportivul va concura și anul acesta pentru a-și apăra titlul.

Turul României 2019 începe la Cluj-Napoca

Ceremonia de deschidere oficială a Turului României va avea loc pe 10 septembrie, la Cluj-Napoca, începând cu ora 19:15, în parcarea Cluj Arena, fiind deschisă publicului. Tot în preambulul primei etape a Turului României, pe 10 septembrie, la Cluj-Napoca vor avea loc, o serie de evenimente conexe competiției sportive, destinate pasionaților de bicicletă și copiilor. Bike Show cuprinde o serie de ateliere pe bicicletă, curse de sprinturi, speed race, acrobații, outdoor cycling și ateliere de siguranța biciclistului pentru copii. La cursa copiilor sunt invitați să ia parte, în aceeași zi, micii cicliști cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Evenimentele au loc în zona pietonală Cluj Arena, pe 10 septembrie, între 15:00 și 21:00.

Bike Show și Cursa Copiilor vor avea loc și la Târgoviște, pe 13 septembrie, adiacent celei de-a treia etape a Turului României, între orele 15:00-21:00, la Complexul Natație, dar și la București, pe 15 septembrie, adiacent etapei finale a Turului României, între orele 10:00-16:00, în alveola Kiseleff, din Piața Victoriei.

Un alt eveniment conex Turului României este King of the Mountain, concurs de cățărare pe off-road. Cursa are loc pe 14 septembrie, adiacent celei de-a patra etape a Turului României, și ia startul la ora 12:00, la Telegondola Sinaia, având ca punct de finish Cabana Piatra Arsă, la o altitudine de 1920 metri. Cățărarea pe șoseaua TransBucegi are o lungime de 17 kilometri și 1000 de metri diferență de nivel.