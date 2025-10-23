Cristiano Bergodi revine în Superligă, după ce a bătut palma cu Universiatatea Cluj

Universitatea Cluj l-a numit oficial pe Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Tehnicianul italian a semnat un contract valabil până în 2027 și va debuta pe banca „Șepcilor roșii” sâmbătă, împotriva Oțelului Galați.

Universitatea Cluj a anunțat oficial numirea lui Cristiano Bergodi ca antrenor principal, după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău de la conducerea tehnică. Clubul a confirmat în această dimineață că italianul, în vârstă de 59 de ani, a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, până în vara anului 2027.

„Benvenuto a U, Cristiano Bergodi! FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, a transmis clubul printr-un comunicat oficial.

Bergodi nu este un nume necunoscut în România. Italianul a pregătit de-a lungul ultimelor două decenii mai multe echipe importante din Superligă: FC Național, CFR Cluj, Rapid, FCSB, Poli Iași, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK.

De-a lungul carierei sale în România, a cucerit patru trofee interne, între care o Cupa României și o Supercupă cu FC Voluntari, precum și Cupa României cu Sepsi, în 2023.

Ultima experiență a antrenorului italian a fost tot la Rapid București, unde a stat 37 de partide, până la finalul sezonului 2023/2024.

Bergodi va avea un salariu lunar de 20.000 de euro la Universitatea Cluj.

Italianul a acceptat proiectul clujenilor după o serie de discuții care au avut loc în ultimele săptămâni, conducerea dorind un antrenor cu experiență în fotbalul românesc și o viziune ofensivă.

Surse din cadrul clubului au precizat că negocierile au decurs rapid, iar obiectivul stabilit pentru Bergodi este clasarea în primele șase locuri ale Superligii, cu posibilitatea calificării în play-off în sezonul viitor.

Universitatea Cluj a anunțat și componența completă a noului staff tehnic, format în mare parte din colaboratori tradiționali ai lui Bergodi.

Luigi Ciarlantini – antrenor secund

Eugeniu Cebotaru – antrenor secund

Eugen Cătălin Anghel – antrenor cu portarii

Flavius Nistor – preparator fizic

Această echipă tehnică va prelua imediat conducerea lotului, urmând ca primul antrenament oficial sub comanda lui Bergodi să aibă loc joi după-amiază, pe baza „Clujana”.

„Șepcile roșii” ocupă în prezent locul 10 în Superligă, iar conducerea clubului speră ca venirea lui Bergodi să aducă stabilitate și eficiență într-un moment critic al sezonului.

Oficialii Universității Cluj și-au exprimat public încrederea în noul antrenor, subliniind experiența sa și capacitatea de a construi echipe competitive:

„Cristiano Bergodi cunoaște foarte bine fotbalul românesc și are un istoric solid de performanță. Este un antrenor echilibrat, disciplinat, dar și apropiat de jucători. Credem că este alegerea potrivită pentru a ridica echipa acolo unde merită”, a transmis conducerea clubului într-un comunicat.

Primul test al lui Cristiano Bergodi pe banca Universității Cluj va fi meciul cu Oțelul Galați, programat sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 16:00, în direct la Digi Sport 1.