Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 partida disputată luni seara, în deplasare, cu Sepsi OSK, în ultimul meci al etapei a 13-a dinSuperligă. Cu această victorie, formația pregătită de Filipe Coelho a ajuns la 29 de puncte și ocupă locul al doilea în clasament, la un punct de liderul Dinamo.

Oaspeții au preluat conducerea încă din debutul partidei. Romanchuk a înscris în minutul 2, după un corner executat de Cicâldău.

În minutul 34, Tudor Băluță a fost faultat în careu de Rose, iar arbitrul a dictat penalty. Al Hamlawi a transformat lovitura de la 11 metri și a dus scorul la 2-0.

Atacantul Craiovei a marcat din nou în minutul 49, imediat după pauză, stabilind scorul de 3-0.

Filipe Coelho l-a introdus pe Elisor în minutul 71, iar atacantul a înscris un minut mai târziu, la prima atingere a mingii.

Situația lui Sepsi s-a complicat în minutul 79, când Setigui Karamoko a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.

În minutul 80, Mihnea Rădulescu a centrat în careu, iar Elisor a înscris din nou, cu o lovitură de cap. Scorul final, Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5, a consolidat poziția oltenilor în partea superioară a clasamentului.

După 13 etape, Universitatea Craiova are 29 de puncte, cu unul mai puțin decât Dinamo și cu două peste Rapid, ocupanta locului al treilea. Sepsi OSK se află pe poziția a 12-a, cu 14 puncte.

Sepsi OSK: D. Lazăr – Oteliță, L. Rose, S. Karamoko, Vianna – N. Păun, R. Silaghi (A. Keita 57), R. Cîmpean (Batzula 57) – Doru Andrei (Vîrtej 71), Cmiljanic (Mawa 66), Oberlin (Heras 69). Antrenor: Ovidiu Burcă.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic (B. Roux 59), Screciu (M. Rădulescu 75) – Carlos Mora, T. Băluță (Joao Lameira 59), Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi (Elisor 71), Baiaram (Tavares 71). Antrenor: Filipe Coelho.

Cartonașe galbene: L. Rose (31).

Cartonaș roșu: Setigui Karamoko (79).

Arbitri: Horia Mladinovici – George Neacșu, Ionuț Neacșu.

Arbitri VAR: Andrei Chivulete – Cătălin Popa.