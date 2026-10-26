Universitatea Craiova a învins Sepsi cu 5-0 și a urcat pe locul doi în Superligă
- Maria Dima
- 26 octombrie 2026, 22:56
Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 partida disputată luni seara, în deplasare, cu Sepsi OSK, în ultimul meci al etapei a 13-a dinSuperligă. Cu această victorie, formația pregătită de Filipe Coelho a ajuns la 29 de puncte și ocupă locul al doilea în clasament, la un punct de liderul Dinamo.
Craiova a deschis scorul în minutul 2
Oaspeții au preluat conducerea încă din debutul partidei. Romanchuk a înscris în minutul 2, după un corner executat de Cicâldău.
În minutul 34, Tudor Băluță a fost faultat în careu de Rose, iar arbitrul a dictat penalty. Al Hamlawi a transformat lovitura de la 11 metri și a dus scorul la 2-0.
Atacantul Craiovei a marcat din nou în minutul 49, imediat după pauză, stabilind scorul de 3-0.
Elisor a marcat de două ori după ce a intrat pe teren
Filipe Coelho l-a introdus pe Elisor în minutul 71, iar atacantul a înscris un minut mai târziu, la prima atingere a mingii.
Situația lui Sepsi s-a complicat în minutul 79, când Setigui Karamoko a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.
În minutul 80, Mihnea Rădulescu a centrat în careu, iar Elisor a înscris din nou, cu o lovitură de cap. Scorul final, Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5, a consolidat poziția oltenilor în partea superioară a clasamentului.
Craiova, la un punct de liderul Dinamo
După 13 etape, Universitatea Craiova are 29 de puncte, cu unul mai puțin decât Dinamo și cu două peste Rapid, ocupanta locului al treilea. Sepsi OSK se află pe poziția a 12-a, cu 14 puncte.
Sepsi OSK: D. Lazăr – Oteliță, L. Rose, S. Karamoko, Vianna – N. Păun, R. Silaghi (A. Keita 57), R. Cîmpean (Batzula 57) – Doru Andrei (Vîrtej 71), Cmiljanic (Mawa 66), Oberlin (Heras 69). Antrenor: Ovidiu Burcă.
Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic (B. Roux 59), Screciu (M. Rădulescu 75) – Carlos Mora, T. Băluță (Joao Lameira 59), Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi (Elisor 71), Baiaram (Tavares 71). Antrenor: Filipe Coelho.
Cartonașe galbene: L. Rose (31).
Cartonaș roșu: Setigui Karamoko (79).
Arbitri: Horia Mladinovici – George Neacșu, Ionuț Neacșu.
Arbitri VAR: Andrei Chivulete – Cătălin Popa.