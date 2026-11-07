Farul Constanța și Rapid București au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată sâmbătă seara, la Ovidiu, în etapa a 15-a a Superligii. Giuleștenii au intrat în avantaj la pauză, după golul marcat de Vladan Bubanja, însă constănțenii au egalat în repriza secundă, prin Răzvan Tănasă.

Vladan Bubanja a înscris în minutul 32, cu un șut din careu, deviat, iar Rapid a intrat la vestiare cu avantaj pe tabelă.

După pauză, Farul a revenit mai bine în joc și a fost aproape de egalare în minutul 48, când David Alibec a avut o ocazie importantă.

Cinci minute mai târziu, în minutul 53, Răzvan Tănasă a restabilit egalitatea. Golul a venit după o deviere nefericită a lui Sheriff Sinyan.

În urma acestui rezultat, Farul își păstrează seria fără înfrângere pe teren propriu în actuala ediție de campionat: cinci victorii și două remize.

Constănțenii veneau după două victorii consecutive, în timp ce Rapid a obținut o singură victorie în ultimele trei etape.

Partida s-a disputat pe Academia Hagi – Stadionul Central din Ovidiu, în etapa a 15-a a Superligii.

Au marcat: Răzvan Tănasă (53), respectiv Vladan Bubanja (32).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei). Arbitri asistenți: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare). Al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea). Arbitru video: Marcel Bîrsan (București). Arbitru asistent video: Cristina Trandafir (București). Observatori: Floarea Cristina Babadac (Reșița) – CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) – LPF.

Farul - Rapid, 1-1. Giuleștenii au cedat puncte la Ovidiu