Mai multe drumuri naționale și autostrada A4 sunt vizate de deplasarea unor transporturi agabaritice la final de săptămână. Centrul INFOTRAFIC anunță că 12 transporturi speciale sunt programate pentru joi, iar alte două vor circula vineri, 23 octombrie. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Transporturile au dimensiuni și greutăți considerabile, unele camioane având mase de peste 100 de tone, iar altele depășind 150 de tone. Traseele pornesc din zona Punctului de Trecere a Frontierei Agigea și includ mai multe drumuri naționale, precum și autostrada A4.

O parte dintre transporturile programate joi sunt formate din cinci camioane, cu înălțimea de 5,4 metri, lățimea de 5,5 metri și masa de aproximativ 100 de tone. Acestea urmează traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – intersecția DN 24D/DJ 261A.

Un alt transport, alcătuit dintr-un camion cu masa de 115 tone și înălțimea de 5,4 metri, va urma ruta PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – intersecția DN 24D/DJ 261A.

Alte două transporturi, formate din trei camioane cu o lungime de 93 de metri, vor circula pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – intersecția DN 2B/DJ 203D.

Patru transporturi, alcătuite din opt camioane cu înălțimea de 5,2 metri, lungimea de 89,4 metri și masa de peste 100 de tone, vor parcurge ruta PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – intersecția A2/DJ 402.

Alte două transporturi, formate din trei camioane cu lățimea de 5,2 metri și lungimea de 98 de metri, vor circula pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26S – DN 22 – Văcăreni.

Dimensiunile acestor vehicule pot îngreuna circulația pe sectoarele de drum tranzitate, motiv pentru care conducătorii auto trebuie să fie atenți și să respecte indicațiile echipajelor de poliție.

Vineri, 23 octombrie, de la ora 15:00, alte două transporturi agabaritice vor pleca din zona PTF Agigea. Acestea vor circula pe traseul DN 39A – DN 39 – DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B, până la intersecția DN 2B/DJ 203D.

Transporturile vor fi formate din patru camioane, cu lungimi de cel mult 54 de metri, lățimi de aproximativ șase metri și înălțimi cuprinse între 5,4 și 6,5 metri. Masa acestora va varia între 126,8 și 156 de tone.

Centrul INFOTRAFIC le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Șoferii care tranzitează sectoarele incluse pe traseele transporturilor trebuie să ia în calcul posibile dificultăți de deplasare și să manifeste atenție sporită pe parcursul călătoriei.