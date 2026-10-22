Statele Unite iau în calcul măsuri comerciale împotriva Spaniei, care ar putea afecta exporturile de ulei de măsline și alte produse importante pentru economia iberică. Printre propunerile analizate se numără o taxă de 200.000 de dolari pentru fiecare voiaj al navelor sub pavilion spaniol care intră în porturile americane, dar și posibile restricții la importul unor mărfuri provenite din Spania, potrivit Mediafax Spania. Inițiativa aparține Comisiei Federale Maritime a SUA (FMC) și vine pe fondul tensiunilor comerciale dintre cele două țări. Potrivit presei spaniole, autoritățile americane susțin că Spania ar fi refuzat accesul în porturile sale unor nave din SUA, situație care ar afecta interesele comerciale americane.

Pe lângă taxa propusă pentru navele sub pavilion spaniol, autoritățile americane analizează posibilitatea introducerii unor restricții la import pentru mai multe categorii de produse din Spania.

Lista include uleiuri și grăsimi, parfumuri și produse cosmetice, ceramică, articole din piatră, zahăr și produse de cofetărie.

O eventuală limitare a accesului pe piața americană ar putea afecta producătorii spanioli de ulei de măsline, unul dintre produsele emblematice ale agriculturii țării și o componentă importantă a exporturilor sale.

Deocamdată, măsurile sunt la stadiul de propuneri, iar impactul lor depinde de deciziile pe care le vor lua autoritățile americane.

Investigația Comisiei Federale Maritime a SUA vizează, printre altele, cazul navei Maersk Denver. Potrivit autorităților americane, acesteia i-ar fi fost refuzat accesul în porturile spaniole în noiembrie 2024, în timp ce naviga din New York spre Orientul Mijlociu.

Incidentul s-a produs pe fondul protestelor activiștilor care se opuneau sosirii în Spania a unor nave ce transportau provizii militare destinate Israelului.

FMC susține că deține „dovezi concludente” privind refuzurile de acces în porturile spaniole și consideră că astfel de situații afectează interesele comerciale ale Statelor Unite, precum și funcționarea lanțurilor internaționale de aprovizionare.

Autoritățile de la Madrid au transmis că vor proteja interesele Spaniei și ale companiilor sale, în coordonare cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Guvernul spaniol susține, totodată, importanța menținerii unor relații comerciale funcționale și constructive cu Statele Unite