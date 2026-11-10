Mijlocul săptămânii trecute va rămâne în istoria politică modernă ca un punct de inflexiune, o demarcație brutală între iluzia puterii absolute și realitatea necruțătoare a urnelor. Locul acțiunii: Statele Unite și lumea ... democratică, România inclusă.

„Tsunami-ul albastru” care a măturat harta Americii din Texas în Alaska nu reprezintă doar o înfrângere electorală personală pentru președinte – un deznodământ care devenise previzibil pentru analiștii atenți la dinamica profundă a societății americane – ci o reașezare radicală a raportului de forțe de la Washington și chiar o mutație adâncă în însăși țesătura socială de dincolo de Atlantic.

În editorialul de astăzi, voi analiza succint înfrângerea, anunțată de altfel, a mișcării trumpiste în America, iar în partea a doua mă voi referi la circumstanțele politice ale creșterii variantei europene a curentului promovat de președintele în exercițiu, pornind și sfârșind cu exemplul românesc.

Excluzând ,,paranteza Biden’’, America ultimului deceniu a funcționat cu un combustibil politic extrem de eficient format în proporții diferite de o anumită retorică a polarizării, cultul personalității și discursul revanșard al președintelui, motivat desigur de încrâncenarea dușmanilor săi. Dar, așa cum s-a demonstrat în alegeri, acest tip de politică are un termen de valabilitate limitat. Universul MAGA a început să fie mistuit de propriile sale excese.

Structura care promitea o hegemonie de lungă durată s-a sufocat sub greutatea propriei agresivități, demonstrând că o mișcare clădită pe un suport pozitiv, dar orientată de lideri spre resentiment și pe excluderea celuilalt, sfârșește prin a fi devorată de propria putere, devenită toxică. Echilibrul s-a rupt nu doar în Congres, ci și în mentalul colectiv american, unde aversiunea față de amenințare și instabilitate a atins masa critică acolo unde democrația americană și-a arătat mereu superioritatea: judecata poporului.

Nimic nu ilustrează mai bine amploarea acestui dezastru politic pentru republicani decât prăbușirea unor bastioane considerate impenetrabile timp de decenii. State în care democrații nici nu îndrăzneau să spere la mai mult de o înfrângere onorabilă au fost complet redesenate în nuanțe de albastru.

În Texas, statul care reprezenta inima simbolică și financiară a mișcării conservatoare, s-a produs un dublu șoc istoric. James Talarico, tânărul politician progresist care fusese adesea ținta ironiilor grosolane și a glumelor preferate ale lui Donald Trump în discursurile de campanie, a câștigat un scaun crucial în Senatul Statelor Unite. Umilința a fost completată de victoria Ginei Hinojosa, care a devenit prima femeie hispanică aleasă în funcția de guvernator al statului. Nici inima agricolă a Americii nu a rămas imună. În Kansas, un stat unde stânga nu mai câștigase un mandat de senator din anul 1932, pastorul metodist Adam Hamilton a produs un miracol la urne, învingându-l pe republicanul Roger Marshall. Într-o campanie centrată pe decență, refuzul polarizării extreme și probleme economice reale, Hamilton a atras până și republicani de o viață care s-au declarat „sătui până peste cap de circ”.

Ironia sorții a lovit cel mai dur în Carolina de Sud. Aici, democrata Annie Andrews a învins-o pe Darline Graham – nimeni alta decât sora regretatului senator Lindsey Graham, o candidată susținută personal, zgomotos și agresiv de Donald Trump. Deși mașinăria de partid se baza pe nostalgia numelui și pe binecuvântarea liderului de la Mar-a-Lago, electoratul a preferat o schimbare radicală de paradigmă.

Spectacolul a continuat în districte unde candidați republicani care își petrecuseră ultimele luni distanțându-se de conducerea Partidului Republican - cam târziu, e drept - au pierdut în fața unor profesori de liceu sau a unor medici locali democrați cu priză la public.

Pentru prima dată în ultimele cicluri electorale, casele de sondare a opiniei publice au manifestat o prudență extremă în privința Partidului Democrat. Erorile din trecut și-au spus cuvântul. Au preferat să indice doar o ușoară tendință favorabilă stângii, fără să aibă curajul de a anticipa proporțiile gigantice ale acestei victorii.

Eroarea metodologică a sociologilor a provenit din incapacitatea de a înțelege că în jurul democraților nu s-a adunat doar electoratul lor disciplinat, ci s-a coagulat o alianță ad hoc de proporții istorice. Dincolo de nucleul clasic format din minorități urbane și intelectuali, urnele au fost luate cu asalt de o masă critică de tineri din Generația Z, de votanți independenți din suburbii și de comunități latino care, în trecut, populau tabăra nehotărâților sau absenteismului. Primordial nu a fost programul politic al democraților, ci instinctul de autoapărare democratică. Sociologia clasică nu a putut cuantifica energia unui electorat care a decis că miza alegerilor nu mai este una doctrinară, ci una existențială.

Succesul Partidului Democrat s-a datorat unei strategii de campanie extrem de incluzive, guvernată de un principiu simplu: nu s-a renunțat la niciun „suflet” anti-MAGA. Spre deosebire de alte dăți, când disputele interne dintre moderați și progresiști măcinau partidul din interior, de această dată menținerea celui mai mic numitor comun a fost infinit mai importantă decât diferențele ideologice de pe platformă.

Democrații au înțeles că pentru a învinge un bloc monolitic și radical au nevoie de un ansamblu deversificat, dar compact, de identități și idei. În Michigan, spre exemplu, partidul a avut curajul să promoveze constant și fără complexe un candidat musulman - medicul Abdul El-Sayed - într-un district dominat istoric de o elită economică și politică albă (WASP), demonstrând pragmatism și adaptare la noile realități demografice. El-Sayed a devenit primul senator musulman din istorie.

În același timp, pe aceeași scenă mare a partidului, au intrat fără probleme moderații pragmatici care au învățat din manualul de succes al lui Jon Ossoff în Georgia, dar și facțiunea de stânga, auto-intitulată ,,socialistă’’, grupată în jurul Alexandriei Ocasio-Cortez. Toate aceste curente au acceptat un armistițiu ideologic pentru un scop mult mai înalt, demonstrând o maturitate politică de care mulți îi credeau incapabili.

Mesajul care traversează acum Atlanticul dinspre Statele Unite este de o simplitate dezarmantă, însă necesită o inteligență politică pe care ,,elitele’’ de la București par incapabile să o demonstreze: nu trebuie să fii identic cu celălalt, nu trebuie să împărtășești aceeași ideologie și aceleași utopii pentru a fi împreună atunci când un pericol major te pândește după colț.

În România, liderii coaliției de guvernare care a funcționat până în luna mai – moment în care a fost dărâmată cu un cinism greu de egalat, atât prin presiuni din interior, cât și prin jocuri din exterior – au refuzat cu încăpățânare să înțeleagă acest adevăr elementar. Ei au privit alianța nu ca pe un spațiu al dialogului și al compromisului constructiv, ci ca pe o cazarmă ocupată vremelnic de unitate militară în care toată lumea este obligată să gândească la fel, să execute ordinele fără crâcnire și să folosească exact aceleași cuvinte standardizate. Problema era că alinierea la riglă se făcea în spatele unui lider care își pierdea zilnic câte un galon de pe umeri, prin măsuri gândite într-un spațiu închis. Și când te gândești că tocmai un program de înarmare a declanșat totul ...

Pluralismul ideologic sau doctrinar – și folosesc acești termeni cu o uriașă doză de indulgență, fiindcă știm bine că în politica dâmbovițeană doctrinele au devenit simple etichete decorative – a fost privit de la bun început ca o amenințare, ca o boală ce trebuia tratată prin execuții politice interne și scandaluri publice permanente. Ceea ce trebuia să fie o resursă politică formidabilă, o diversitate capabilă să atragă segmente diferite de electorat, a fost transformat într-un circ perpetuu pentru consumul extern. Se privea cu atenție spre Germania, din motive mai mult sau mai puțin obscure, dar puțini au observat ,,semaforul’’ de la Berlin - coaliția de la putere ‚ care permite țării să funcționeze ... încă. Este drept, prin concesii reciproce dureroase și repoziționări permanente.

Acolo, compromisul nu este privit ca o capitulare sau ca o pierdere de demnitate, ci ca singurul instrument prin care se poate evita ce este mai rău. La Berlin se negociază la sânge, dar se guvernează. La București, în schimb, orice diferență de opinie devine un pretext pentru un nou șantaj public, o criză de orgoliu sau o trădare ambalată frumos în interes național.

Refuzul de a accepta parteneriatul real - venit din toate părțile - au transformat actul de guvernare într-o mocirlă politică. Iar când oala s-a umplut definitiv, liderii de la București au inventat celebra retorică a „liniilor roșii”. Aceste limite nu au fost altceva decât niște granițe imaginare, menite să ascundă lipsa de viziune, să justifice orgoliile mărunte și să prelungească în mod artificial agonia unei guvernări eșuate.

Marea victorie a democraților americani în acest scrutin istoric nu constă doar în cifrele brute ale mandatelor câștigate. Ei au demonstrat lumii întregi o lecție magistrală de supraviețuire politică: poți asocia și ține împreună lumi complet diferite fără a le anula specificitatea. Alexandria Ocasio-Cortez nu a devenit o moderată de centru, iar Jon Ossoff nu s-a transformat peste noapte într-un socialist. Fiecare și-a păstrat identitatea, discursul și electoratul. Confruntarea internă între aceste curente – și sunt destule, adesea extrem de violente ideologic – nu a dus la implozie, ci a devenit o resursă. O dinamică vie care a reușit să mobilizeze categorii sociale care altfel nu ar fi mers niciodată împreună la vot.

Din păcate, în Europa - nu peste tot - această capacitate de a gestiona diversitatea - dublată de o energie pozitivă, în esență - se transformă rapid în conflict deschis și distructiv, iar România este exemplul școală al acestui eșec structural. La noi, incapacitatea cronică de a tolera nuanțele, lipsa culturii dialogului - și a culturii politice, în general - și reflexele autoritare transformă orice competiție de idei într-un război de uzură, în care scopul nu este convingerea celuilalt, ci anihilarea lui. Clasa noastră politică preferă să piardă totul, să destabilizeze o țară întreagă, doar pentru a nu ceda un milimetru din interesul propriu, menținând vie doar iluzia propriei autorități.

Strategia amânării și a baricadării în spatele unor pretexte ridicole nu face însă decât să pregătească terenul pentru eliminarea definitivă a actorilor de serviciu de pe scena istoriei politice. Lecția americană este clară: cine nu înțelege valoarea pluralismului și refuză colaborarea onestă va fi măturat de electorat.

Cei care cred că pot conduce o națiune desenând la nesfârșit linii roșii pe nisip vor sfârși într-o veșnică opoziție, exact cum se va întâmpla cu mișcarea MAGA, după 3 noiembrie 2026. Aici trebuie să adaug un lucru foarte important, cred eu. Am fost și rămân un susținător al lui Donald Trump. Face mai mult bine decât rău, dar uneori, binele îl face rău iar răul bine. Nu este o glumă. Se știe că a făcut cu mișcarea MAGA cea ce făcuse Francois Mitterrand cu Partidul Socialist Francez (PSF). A extras conceptul din instrumentarul politic al lui Ronald Reagan, l-a însușit și dezvoltat în cadrul unui partid pe care doar îl simpatiza, dovedind că este un bun politician, așa cum dovedise și Mitterrand în urmă cu 50 de ani. Dar din momentul când acesta din urmă a dispărut fizic și politic, PSF a mers în jos. GOP este puternic și va rămâne așa, dar MAGA?

Revenind la ale noastre, cred că România are în față o alegere simplă, dar brutală: ori învață de urgență alfabetul compromisului democratic și al respectului pentru diversitate, ori va asista neputincioasă la propria dizolvare în sucul toxic al unei clase politice care a preferat liniile roșii în locul viitorului. Începe vremea matematicii electorale dure.