Rugăciunea pietrei răsună în Valea Iadului, acolo unde trecutul nu moare

Fiecare loc din România ascunde o poveste. O legendă, o întâmplare sau o credință care dă identitate unei comunități. În inima Transilvaniei, la doar 15 kilometri de stațiunea Stâna de Vale, se întinde Valea Iadului, o zonă spectaculoasă din județul Bihor.

În ciuda numelui care pare desprins dintr-o poveste întunecată, peisajul de aici este de o frumusețe aproape ireală, iar istoria sa este la fel de vie ca oamenii care o locuiesc.

Valea Iadului este una dintre cele mai pitorești destinații din Munții Bihorului, însă numele ei a născut întotdeauna curiozitate. Documentele vechi menționează denumirea „Jad”, termen care apare pe hărțile austro-ungare din secolele XVII–XVIII. Cu timpul, pronunția s-a transformat în „Iad”, iar legenda spune că numele ar fi apărut în urma marilor viituri care au lovit această zonă de-a lungul secolelor.

Apele învolburate coborau cu furie de pe versanți, spărgând maluri, distrugând gospodării și secerând vieți. Pentru localnici, aceste fenomene naturale aveau un sens divin. Se spunea că Dumnezeu, văzând păcatele oamenilor, trimitea potopul pentru a-i pedepsi și a-i face să se întoarcă la credință.

Această credință s-a transmis din generație în generație, devenind parte din identitatea comunității. Chiar și astăzi, bătrânii satului spun că atunci când apele se umflă și tunetele răsună printre munți, este semn că „Dumnezeu își amintește de Valea Iadului”.

Scrieri vechi, păstrate în arhivele bihorene, vorbesc despre forța necruțătoare a naturii. Însemnările descoperite de istoricul Florian Dudaș descriu inundațiile repetate care au modelat acest ținut și au lăsat urme adânci în conștiința oamenilor.

„Vremurile groaznice din bătrâni povestite” – așa le numesc localnicii – au rămas întipărite în memoria colectivă ca adevărate tragedii. Apele Iadului erau văzute ca un instrument al divinității, dar și ca o forță care testa rezistența și credința celor care trăiau aici.

Profesorul și lingvistul Iorgu Iordan considera că Valea Iadului reprezintă o „arhivă vie” a sufletului popular. Fiecare denumire, fiecare legendă locală și fiecare poveste transmisă pe cale orală păstrează o parte din istoria locului. Într-un fel, spune el, oamenii au învățat să conviețuiască cu teama, dar și cu frumusețea naturii care le modelează viața.

Astăzi, Valea Iadului este o destinație apreciată pentru aerul curat, cascadele sale și peisajele alpine. Drumul care pornește din Stâna de Vale șerpuiește printre păduri dese și lacuri de acumulare, ducând spre locuri care par desprinse dintr-o poveste.

Pasionații de drumeții și natură pot explora cascadele Iadolina și Vălul Miresei, două dintre cele mai frumoase din Bihor. Zona oferă și multiple trasee de drumeție, precum poteca spre Lacul Leșu sau spre platoul Padiș, unde se pot observa forme spectaculoase de relief carstic.

În ciuda numelui care pare să vestească primejdia, localnicii glumesc spunând că „în Valea Iadului ajungi ca să găsești Raiul”. Peisajele, liniștea muntelui și ospitalitatea oamenilor transformă acest loc într-un adevărat refugiu pentru cei care vor să evadeze din agitația urbană.

Ceea ce face Valea Iadului unică nu este doar frumusețea naturală, ci și dualitatea sa. Este un loc unde spaima și liniștea se împletesc, unde fiecare zgomot al apei poartă un ecou al trecutului, iar fiecare poveste spusă de localnici are un tâlc.

Natura și-a lăsat amprenta asupra oamenilor, dar și oamenii au modelat acest loc prin legende și credințe. Fiecare fântână, stâncă sau izvor pare să ascundă o poveste despre lupta dintre om și elementele naturii.